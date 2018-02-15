В настоящее время благодаря принятым властями мерам в России набирает популярность трезвый образ жизни, и в городах россияне пьют уже гораздо меньше, чем раньше. Однако в деревнях всё по-прежнему не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому следующим этапом борьбы с алкоголизацией населения российский Минздрав намерен сделать активную кампанию против алкоголя на селе, сообщает газета «Известия».

По данным ведомства, в 2017 году смертность от отравлений алкоголем в деревнях составляла 11,8 случая на 100 тыс. человек. Это больше, чем в городах — 8,8 эпизода. Стратегия Минздрава подразумевает, что местные власти вводят полный запрет на продажу алкоголя в населённом пункте, а за это получают поддержку федерального центра. Организовать такую «трезвую деревню» могут сейчас общественные организации при поддержке местных властей.

Таким образом, движение деревень, которые полностью отказываются от спиртного, вскоре может выйти на федеральный уровень, и Минздрав планирует заняться его развитием. Это следует из последнего варианта стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Поддержка движения в первую очередь будет заключаться в пропаганде введения тотального запрета продажи алкоголя, отметила представительница Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

По словам основного разработчика стратегии, главного профилактического внештатного врача Минздрава Сергея Бойцова, популяризацией ограничительных мер по продаже алкоголя займутся специалисты по профилактической медицине, их уже проинструктировали по этому поводу. Медики должны донести информацию до региональных министерств здравоохранения, а также глав муниципалитетов. Для того, чтобы сделать ограничительные меры более популярными, планируется использовать и возможности Интернета, например соцсетей.

В России уже сейчас около 1 тысячи «трезвых» деревень, рассказала Дарья Халтурина. Прежде чем ввести ограничения на реализацию алкоголя в населенных пунктах, эту меру предварительно обсуждали с местными жителями. Затем на основе мнения большинства и устанавливали запрет. В Минздраве уточнили, что разрабатывают предложение о развитии движения «трезвых» деревень с учётом действующих полномочий регионов. Местные власти вправе сами дополнительно ограничивать оборот спиртного. Вплоть до полного запрета продаж.

На долю сельского населения в России приходится около 26% граждан от их общего числа, по данным Росстата на начало 2017 года. Высокий уровень алкоголизации в деревнях приводит не только к внезапным смертям от отравлений спиртным. В более глобальном масштабе он также несет другой демографический риск — провоцирует сокращение рождаемости.

Русская линия