Глава МИД России, который провёл часть своего детства в подмосковном городе, призвал власти Московской области обратить внимание на этот вопрос…

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого в этом году признали почётным гражданином Ногинского района Московской области, выступил с предложением вернуть Богородску его историческое название, ведь город до сих пор носит идеологизированное имя Ногинска — в честь большевицкого деятеля, руководителя Московского военно-революционного комитета марксиста Виктора Ногина.

Богородск был переименован при большевиках в 1930 году. До этого этот древний город назывался в честь Пресвятой Богородицы. Такое название ему дала Императрица Екатерина II именным указом от 5 октября 1781 года.

По словам Сергея Лаврова, в Богородске он провёл часть своего детства и некоторое время учился в местной школе № 2. «Сейчас я борюсь и пытаюсь привлечь на свою сторону губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, чтобы вернуть Ногинску исконное название Богородск. На въезде в город уже стоит стела с надписью „Богородск“, но сам город по-прежнему официально называется Ногинск», — сказал министр.

Это заявление министра стало настоящим подарком для представителей российской общественности, которые также выступают за возвращение русским городам их исторических названий.

Так, общество «Двуглавый Орел» тут же поддержало инициативу Сергея Лаврова, напомнив, что в последние годы предпринималось несколько попыток вернуть Богородску его историческое название, но все они почему-то не были доведены до конца.

Как отмечается в Википедие, в июне 2000 года Советом депутатов Ногинского района было принято единогласное решение «о переименовании Ногинска и возвращении городу его исконного названия — Богородск». Однако позднее это решение было отложено на неопределённый срок.

26 января 2010 года Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» принял решение поручить администрации городского поселения подготовить необходимые документы по возвращению исторического наименования (переименования) города Ногинска в город Богородск для направления в Московскую областную думу, данное решение было подписано главой муниципального образования.

Позднее на основании решения Совета депутатов Ногинского муниципального района от 6 апреля 2010 года в Ногинском районе с 20 по 29 апреля 2010 года был проведён опрос граждан района по вопросу «О возвращении Ногинскому муниципальному району его исторического названия — Богородск». Большинство опрошенных ответило отрицательно на данный вопрос. К тому же, в соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 23.12.2009 № 1074 «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года», органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано не осуществлять в 2010 году преобразования административно-территориальных и муниципальных образований, переименования географических объектов. В связи с этим работа по возвращению Ногинскому району его исторического наименования была приостановлена.

В 2012 году процесс возвращения исторического названия был возобновлён. 28 июня 2012 года районный Совет депутатов принял решение о выявлении мнения населения о возвращении району исторического названия Богородск. 5 июля аналогичное решение принял Совет депутатов города Ногинска. Однако, на этом этапе вопрос вновь повис в воздухе.

Русская линия