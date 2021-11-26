Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области…

«Разделяя с вами боль постигшей вас огромной утраты»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области, передает Патриархия.Ru.

В результате пожара в шахте «Листвяжная», произошедшего 25 ноября 2021 года, погибли 52 человека, 57 человек пострадали.

«Разделяя с вами боль постигшей вас огромной утраты, возношу усердные молитвы ко Господу Иисусу Христу об упокоении душ усопших, о скорейшем избавлении оставшихся в шахте людей и об исцелении раненых», — говорится в послании Его Святейшества губернатору Кемеровской области С.Е. Цивилёву, родным и близким погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная».

Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду, что «совместными усилиями местной власти, спасателей, врачей и волонтеров в кратчайшие сроки будет сделано всё возможное для преодоления последствий катастрофы».

«Со своей стороны свидетельствую, что священнослужители Кузбасской митрополии Русской Православной Церкви готовы оказать нуждающимся необходимую духовную поддержку», — отметил Святейший Владыка.

«Милостивый Господь да упокоит души новопреставленных во святых селениях, где сияет свет лица Его неизреченный и божественный и пребывающее вовеки воистину присносущное радование (канон 3-го гласа в субботу утра), а раненым подаст скорейшее исцеление», — отметил Святейший Патриарх Кирилл в обращении к митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху.

Как сообщил руководитель социального отдела Кемеровской епархии протоиерей Геннадий Князев, «все священники города Белово и Беловского района находятся в состоянии готовности. Мы обратились в городскую администрацию и администрацию области с предложением, что готовы оказать любую помощь пострадавшим и семьям погибших, в том числе психологическую. На месте трагедии пока стоит оцепление, никого не пропускают».

Сегодня и завтра во всех храмах Кемеровской епархии совершаются панихиды по погибшим и молебны о выздоровлении пострадавших.

Русская линия