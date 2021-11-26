Вакцины от COVID работают, но не могут полностью предотвратить передачу вируса, и вакцинированные заражаются и заражают других. Об этом на брифинге в Женеве сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает СПЖ со ссылкой на информационное агентство UPI.

«Во многих странах и сообществах нас беспокоит ложное чувство безопасности по поводу того, что вакцины положили конец пандемии и что вакцинированные люди не нуждаются в каких-либо других мерах предосторожности, — заявил генеральный директор ВОЗ. — Если вы вакцинированы, то меньше риск серьёзных заболеваний и смерти, но вы всё равно рискуете заразиться сами и заразить других».

ВОЗ предупреждает об этом в связи с тем, что Европа снова стала эпицентром пандемии и ни одна страна региона не может сказать, что худшее позади, пояснил Гебрейесус.

Таким образом, Всемирная организация здравоохранения развеяла миф о том, что вакцинированные якобы не могут быть переносчиками коронавируса, а те, кто не привился, обязательно разносят вирус. Подобного рода утверждения в последнее время стали едва ли не нормой во многих странах, в том числе и в России.

Печально, что наиболее активным распространителем этого утверждения в нашей стране стал митрополит Волоколамский Иларион, который в запале информационной кампании даже обвинил непривитых россиян в потенциальном убийстве окружающих.

В эфире телеканала «Россия 24» глава ОВЦС заявил, что он якобы часто сталкивается с тем, что люди, не сделавшие прививку от коронавируса, приходят каяться. Они рассказывают, что невольно стали причиной смерти других. «Они приходят и говорят: „А как мне теперь с этим жить?“, — отметил митрополит. — А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершённый грех».

Надо ли говорить, что это заявление председателя ОВЦС МП ввело в смущение сотни тысяч верующих Русской Православной Церкви. Теперь же Всемирная организация здравоохранения фактически признала, что виновником гибели окружающих мог стать и сам владыка Иларион, который получил прививку от коронавируса, но не перестал после этого быть опасным для окружающих.

Увы, приходится признать, что и среди архиереев Русской Православной Церкви есть те, кто в своём увлечении пропагандой, «ради красного словца не пожалеет и отца». Обычно демагогией во всём мире занимаются политики и общественные деятели, но как показала пандемия, таковых немало и в Церкви.

Русская линия