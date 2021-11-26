Власти Приштины в непризнанном Косово в очередной раз запретили посетить монастырь Высокие Дечаны директору Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петру Петковичу и его соратникам. Сербская делегация собиралась участвовать в праздничном богослужении в честь великомученика Стефана Уроша III Дечанского 24 ноября 2021 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на официальное заявление Канцелярии.

За время своего двухдневного визита в Косово и Метохию, Петкович планировал посетить несколько семей сербских беженцев, находящихся под социальной угрозой, а также возвратившихся в Косово и Метохию переселенцев и передать им столь необходимую помощь. О факте очередного препятствования были проинформированы все международные инстанции и спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

В заявлении отмечается, что никакой запрет не помешает официальному Белграду продолжать помогать сербскому народу и поддерживать сербские общины.

Власти Приштины препятствуют визиту директора Канцелярии в Косово и Метохию уже четвертый раз. Как отмечают в Канцелярии, премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти всё более отдаляет возможность диалога и нормализации отношений такими запретами, которыми «прямо нарушают все соглашения о свободе передвижения и официальных визитах, вместе со всеми остальными, уже нарушенными соглашениями».

Несмотря на запреты, ограничения передвижения и собраний в эти дни, большое количество православных христиан, мирян и священников, собралось в монастыре Высокие Дечани, чтобы отметить день памяти короля-мученика Стефана Дечанского, сообщает Mitropolija.

Епископ Рашско-Призренский Феодосий совершил в монастыре Всенощное бдение и Литургию. Иерарху сослужили священнослужители из нескольких епархий Сербской Православной Церкви; студенты и преподаватели Призренской духовной семинарии вместе с братством монастыря пели в хоре. Во время бдения, под пение канона, архиерей и духовенство совершили чин переодевания святого Стефана Дечанского, чьи мощи теперь украшены новыми одеждами, сотканными монахинями монастыря Жупа из черногорского Никшича.

Поздравляя настоятеля и братию монастыря, епископ Феодосий выразил глубокое сожаление по поводу того, что косовские власти не допустили приезда на праздник директора Канцелярии по Косово и Метохии и его соратников.

Русская линия