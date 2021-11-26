Русская линия
Сводка новостей от 26 ноября 2021

В нарушение всех договорённостей
Власти Косово в очередной раз запретили представителям правительства Сербии посетить монастырь Высокие Дечаны…

Монастырь Высокие Дечаны в КосовоВласти Приштины в непризнанном Косово в очередной раз запретили посетить монастырь Высокие Дечаны директору Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петру Петковичу и его соратникам. Сербская делегация собиралась участвовать в праздничном богослужении в честь великомученика Стефана Уроша III Дечанского 24 ноября 2021 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на официальное заявление Канцелярии.

За время своего двухдневного визита в Косово и Метохию, Петкович планировал посетить несколько семей сербских беженцев, находящихся под социальной угрозой, а также возвратившихся в Косово и Метохию переселенцев и передать им столь необходимую помощь. О факте очередного препятствования были проинформированы все международные инстанции и спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

В заявлении отмечается, что никакой запрет не помешает официальному Белграду продолжать помогать сербскому народу и поддерживать сербские общины.

Власти Приштины препятствуют визиту директора Канцелярии в Косово и Метохию уже четвертый раз. Как отмечают в Канцелярии, премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти всё более отдаляет возможность диалога и нормализации отношений такими запретами, которыми «прямо нарушают все соглашения о свободе передвижения и официальных визитах, вместе со всеми остальными, уже нарушенными соглашениями».

Несмотря на запреты, ограничения передвижения и собраний в эти дни, большое количество православных христиан, мирян и священников, собралось в монастыре Высокие Дечани, чтобы отметить день памяти короля-мученика Стефана Дечанского, сообщает Mitropolija.

Епископ Рашско-Призренский Феодосий совершил в монастыре Всенощное бдение и Литургию. Иерарху сослужили священнослужители из нескольких епархий Сербской Православной Церкви; студенты и преподаватели Призренской духовной семинарии вместе с братством монастыря пели в хоре. Во время бдения, под пение канона, архиерей и духовенство совершили чин переодевания святого Стефана Дечанского, чьи мощи теперь украшены новыми одеждами, сотканными монахинями монастыря Жупа из черногорского Никшича.

Поздравляя настоятеля и братию монастыря, епископ Феодосий выразил глубокое сожаление по поводу того, что косовские власти не допустили приезда на праздник директора Канцелярии по Косово и Метохии и его соратников.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Разделяя с вами боль постигшей вас огромной утраты»
Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области...

В Москве пройдёт конференция, посвящённая теме убийства Царской семьи и принадлежности «екатеринбургских останков»
Представители следствия и православной общественности намерены публично обсудить результаты, представленные Следственным комитетом...

Владимир Легойда: Идея повсеместного введения QR-кодов требует очень серьезного и детального обсуждения
В Русской Православной Церкви обратили внимание, что эта тема высказывает большую обеспокоенность российского населения...

Митрополиту Илариону на заметку
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вакцинированные от коронавируса также заражаются и заражают других...

В нарушение всех договорённостей
Власти Косово в очередной раз запретили представителям правительства Сербии посетить монастырь Высокие Дечаны...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Великого князя Ивана II Красного и архимандрита Константина (Зайцева)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика