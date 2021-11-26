В Москве пройдёт конференция, посвящённая теме убийства Царской семьи и принадлежности «екатеринбургских останков»

28 ноября 2021 года в 14−00 в Большом зале конгрессов гостиницы «Космос» в Москве (проспект Мира д. 150) состоится международная научная конференция «Тайны убийства Царственных Мучеников. Новые материалы следствия и независимые экспертизы», в ходе которой состоится обсуждение материалов комплексной экспертизы следствия по вопросу убийства Царской семьи и принадлежности «екатеринбургских останков».

Инициаторами конференции выступили директор Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Бочкарев, президент Русского Просветительного Фонда имени Святителя Василия Великого Василий Бойко-Великий и член правления Женского православного патриотического общества и Фонда Патриарха Гермогена Галина Ананьина.

К участию в конференции приглашены эксперты современного следствия. В их числе судебный медик, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Попов, судебный медик, доктор медицинских наук, профессор Владимир Трезубов, генетик, доктор биологических наук Евгений Рогаев, антрополог, кандидат биологических наук Денис Пежемский, судебный медик, доктор медицинских наук Виктор Звягин, доктор исторических наук Людмила Лыкова, кандидат исторических наук, доцент, Евгений Пчелов.

Приглашение также направлено следователю по особо важным делам СК РФ Марине Молодцовой.

Помимо этого в конференции примут участие независимые эксперты судебно-медицинский эксперт-криминалист, кандидат медицинских наук Юрий Григорьев, судебно-медицинский эксперт-криминалист, кандидат медицинских наук Константин Теплов, врач стоматолог-ортопед Высшей категории Эмиль Агаджанян, доктор исторических наук, профессор Сорбонны Андрей Рачинский (Франция), кандидат исторических наук Петр Мультатули, историки Леонид Болотин, Инна Симонова и Марк Князев, адвокат, доктор юридических наук Михаил Кузнецов, адвокат, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук Георгий Шайрян и другие.

В форуме выразили намерения принять участие ряд епископов и многие священники Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей.

На конференции пройдут презентации новых книг, посвященных раскрытию обстоятельств названного Следственным Комитетом РФ «преступлением века» злодейского убийства Царственных Мучеников и уничтожению останков Царской семьи:

— Двух томов труда историка Сергея Фомина «ЦАРСКОЕ ДЕЛО» Н.А.СОКОЛОВА, «LE PRINCE DE L’OMBRE».

— «Новые независимые экспертизы по обстоятельствам злодейского убийства Царской Семьи в 1918 году. Сборник документов», и других.

Специалисты могут принять участие в прениях (выступление в прениях 5 минут). Предварительная запись для участия в прениях по электронной почте: wwb@vfp.ru.

На конференцию приглашаются все желающие. Организаторы оплачивают транспортные расходы священникам и епископам из других городов (предварительное согласование размера оплаты — по электронной почте wwb@vfp.ru или по телефону 8 (495) 784-76-76.)

Русская линия