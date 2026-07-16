16 июля 2026 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят целый ряд важных кадровых решений, сообщает Патриархия.Ru.

На заседании было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о его Первосвятительском визите в Республику Беларусь, а также в епархии Русской Православной Церкви. В связи с этим Синод поблагодарил Предстоятеля за труды и за принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Белорусского Экзархата, Оренбургской, Балашихинской, Калининградской, Санкт-Петербургской и Тульской епархий, а также выразил благодарность главам митрополий и местным властям за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

Члены Синода заслушали доклад управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, митрополита Воскресенского Григория о проводимой работе в первом полугодии 2026 года.

По состоянию на 1 июля сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 230 поездок и доставили 1254 тонны гуманитарных грузов в пострадавшие населенные пункты Донбасса и Херсонской области. В Бердянске, Голой Пристани, Донецке, Лисичанске, Мариуполе, Токмаке, Северодонецке, Скадовске, а также в Москве, Белгороде, Курске, Ростове-на-Дону работают 12 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 408 тысяч обращений.

Синод выразил глубокую благодарность всем, кто неустанно оказывает помощь собственными трудами или материальными средствами людям, находящимся в стесненных обстоятельствах или больницах на Донбассе и в Новороссии, в иных пострадавших в ходе военных действий регионов, а также помощь воинам, несущим службу в зоне специальной военной операции.

Что касается кадровых вопросов, то члены Священного Синода повторно рассмотрели ранее поданное прошение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и по итогам обсуждения приняли решение удовлетворить прошение. Синод постановил выразить благодарность митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за понесенные многолетние труды по управлению Пермской митрополией и Пермской епархией и определить для Преосвященного митрополита Мефодия местом пребывания на покое Москву по месту постоянной регистрации с получением содержания от Пермского епархиального управления.

Священный Синод постановил избрать Преосвященным Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии, епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия с освобождением его от управления Енисейской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Временное управление Енисейской епархией было поручено митрополиту Красноярскому и Ачинскому Никите, главе Красноярской митрополии.

Члены Синода имели суждение о положении дел в Анадырской епархии и постановили освободить архиепископа Анадырского и Чукотского Ипатия от управления Анадырской епархией, назначив его викарием Карагандинской епархии с титулом «Сатпаевский». Преосвященным Анадырским и Чукотским Синод избрал клирика Шуйской епархии иеромонаха Евфимия (Куликова).

Кроме того, члены Священного Синода обсудили вопрос о замещении вакантной кафедры Душанбинской епархии (Среднеазиатский митрополичий округ). По итогам обсуждения Синод постановил избрать епископа Скопинского и Шацкого Питирима Преосвященным Душанбинским и Таджикистанским с освобождением его от управления Скопинской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Скопинским и Шацким решено избрать клирика Мелекесской епархии иеромонаха Иону (Черкасова).

Члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Боровичской епархии (Новгородская митрополия) и постановили избрать Преосвященным Боровичским и Пестовским епископа Чистопольского и Нижнекамского Пахомия с освобождением его от управления Чистопольской епархией. Синод постановил также избрать епископа Скадовского и Алешкинского Филарета Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским с освобождением его от управления Скадовской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Скадовским и Алешкинским избран клирик Барышской епархии иеромонах Иосиф (Пашенцев).

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