Блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, Московский чудотворец, родился в первой половине XVI века в Вологодской земле. В молодости он трудился на солеварнях, где был «водоносцем». С тяжелым трудом святой соединил строгий пост и молитву. Позже он перешел в Ростов, где начал подвиг юродства.

Блаженный носил вериги в виде тяжелых железных крестов и на голове большой железный колпак, за что прозван был «Иоанн — Большой колпак». В Москве ходил босой и почти нагой даже в самые лютые морозы, предсказывал большие беды России. Около 1580 г. он посетил блаженного Иринарха, затворника Ростовского, и предсказал ему нашествие поляков и их поражение.

Он безбоязненно говорил правду всякому, какое бы положение тот ни занимал. Даже самому Царю Борису Годунову часто говорил слова: «Умная голова, разбирай Божьи дела. Бог долго ждет, да больно бьет». Однажды блаженный Иоанн пришел в Калугу. В течение целого дня он бегал по улицам и кричал: «Железные ворота, железные ворота!» Горожане поняли, что это предупреждение, и снесли все свое имущество в амбары с железными воротами. На другой день вспыхнул пожар. Весь город сгорел, но никто разорен не был.

Скончался блаженный Иоанн 3 июля 1589 г. в Москве. Готовя себя к погребению, он снял вериги и трижды облился водой. Перед самой смертью (+ 1589) у блаженного открылся дар исцелений. Он почитался в Москве как великий чудотворец и провидец.

Торжественное погребение его состоялось по указу Царя Феодора Иоанновича в Покровском соборе (называемом также храмом Василия Блаженного), в месте, испрошенном святым еще при жизни для своего упокоения. Мощи его были обретены 12 июня 1672 года, в 1916 г. придел храма, где почивали мощи, был переименован во имя блж. Иоанна, Христа ради юродивого.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского живописца Александра Андреевича Иванова, скончавшегося в 1858 году.

Он родился 16 июля 1806 г. в Петербурге в семье профессора исторической живописи. В 1817 году, подготовленный отцом, он поступил в Академию художеств. Первый успех пришел к художнику в восемнадцать лет, благодаря созданной им картине на сюжет «Илиады» Гомера, за которую он получил золотую медаль. Проявив большие способности в ходе обучения, Иванов по окончании Академии получил звание художника и был отмечен золотой медалью первого достоинства.

Продолжив образование в Италии, и создавая картины на сюжеты античной мифологии, Иванов был поглощен поиском такой темы, решение которой могло бы захватить его полностью. Художник задумал грандиозное полотно «Явление Мессии». Своего рода подготовкой к задуманному труду, «пробой сил» было написание композиции на евангельский сюжет — «Явление Христа Марии Магдалине» (1834−1835), за которую Иванову присудили звание академика.

Идея нравственного обновления человечества не оставляла художника и далее. В течение двадцати лет художник работал над грандиозным полотном «Явление Христа народу» (1837−1857) по праву считающимся центральным произведением всей его жизни. Созданию грандиозного полотна (40 кв. м) предшествовала огромная подготовительная работа. Художник исполнил более шестисот этюдов и эскизов, включая рисунки. Прежде чем создать этот шедевр, Иванов проверял каждую деталь задуманной им картины на натуре от камней, травы и цвета почвы до «дальностей, которые кроются обильными оливами и подернуты утренним испарением земли».

Иванов постоянно подчеркивал, что созданное им полотно — это именно «историческая картина», являющая собой этап в жизни природной и человеческой, оказавшейся «на перепутье из физических сил к духовным», из рабского прошлого к царству грядущей свободы. Как писал Иванов Великой княгине Марии Николаевне, он поставил своей целью «служить как моей картиной, так и этюдами живым напутником в средоточии нашего отечества».

Жизнь Иванова оборвалась внезапно, он умер от холеры в июле 1858 года.

Русская линия