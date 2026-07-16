Служба безопасности Украины, которая принимает самое активное участие в гонениях на Украинскую Православную Церковь, пытается распространить свои антицерковные меры на территорию России. Украинским силовикам очень не нравится, что в Русской Православной Церкви есть военное духовенство, которое окормляет русских военнослужащих, а потому они всеми силами пытаются запугать наиболее активных священнослужителей и архиереев, выполняющих это послушание.

Совсем недавно в Службе безопасности Украины заявили, что «собрали доказательную базу и заочно сообщили о подозрении» очередному архиерею Русской Православной Церкви, коим на сей раз стал митрополит Вятский и Слободский Марк. По данным украинских спецслужб, владыка организовал в своей митрополии сбор средств и гуманитарной помощи жителям Донбасса и российским военным.

Ранее Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины «сообщили о подозрении» председателю Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

И вот теперь появилась информация о предъявлении «подозрения» руководителю хора «Русский формат», духовнику казачьего батальона «Терек» протодиакону Серафиму Дубанову. По утверждению украинских спецслужб, клирика обвиняют в «материальной помощи российским войскам и ведении идеологической деятельности, направленной на поддержку агрессии против Украины», сообщает СПЖ.

По версии СБУ, «с 2022 года Дубанов занимался сбором и логистикой военного снаряжения для подразделений ВС РФ, находящихся на востоке Украины». Утверждается, что священнослужитель лично посещал позиции в Луганской области, доставляя антидроновые ружья, квадрокоптеры, средства связи и экипировку. Кроме того, в вину отцу Серафиму вменяется тот факт, что он принял решение стать военным священнослужителем и заключил контракт с Министерством обороны РФ, заняв должность помощника командира по работе с верующими.

Клирику Русской Православной Церкви также вменяют организацию выступлений хора «Русский формат» на Донбассе, а также «активную пропаганду в социальных сетях». На основании собранных «доказательств» действия отца Серафима квалифицированы по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей «ответственность за финансирование действий, направленных на насильственное изменение границ или захват власти».

Русская линия