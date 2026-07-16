16 июля 2026 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 44

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительском визите в Республику Беларусь.

Справка:

21 июня 2026 года, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, праздник Собора Белорусских святых и канун 85-летия начала Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший накануне в Республику Беларусь, совершил Божественную литургию в Воскресенском соборе г. Бреста.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; архиереи и духовенство Белорусского Экзархата. В храме присутствовали: заместитель премьер-министра Республики Беларусь Н.В. Петкевич; государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии С.Ю. Глазьев; уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь А.А. Румак; губернатор Брестской области П. А. Пархомчик; помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Брестской области А.З. Ломский.

По окончании Божественной литургии Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.

Затем Святейший Патриарх Кирилл отбыл из Бреста в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и за принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Белорусского Экзархата.

3. Выразить признательность Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за гостеприимство, оказанное Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

4. Выразить благодарность Патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, а также архиепископу Брестскому и Кобринскому Иоанну за прием, оказанный Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 45

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории России.

Справка:

Со времени предыдущего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

с 16 по 17 мая 2026 года — Оренбургскую;

21 мая — Балашихинскую;

с 5 по 7 июня — Калининградскую;

14 июня — Санкт-Петербургскую;

28 июня — Тульскую;

12 июля — Санкт-Петербургскую.

16 мая, по прибытии в Оренбургскую митрополию, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание возрождаемого храма Преображения Господня г. Оренбурга.

17 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, Святейший Патриарх совершил чин великого освящения храма преподобного Пимена Угрешского г. Оренбурга и Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир; митрополит Оренбургский и Саракташский Петр; митрополит Челябинский и Миасский Алексий; епископ Орский и Гайский Ириней; епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий; епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла, духовенство Оренбургской митрополии. В храме присутствовали: губернатор Оренбургской области Е.А. Солнцев; сенатор Российской Федерации от Оренбургской области, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А.А. Шевченко; губернатор Свердловской области Д.В. Паслер.

По окончании Божественной литургии состоялась беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви с Е.А. Солнцевым при участии митрополита Петра.

21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Вознесенского храма г. Электросталь Московской области (Балашихинская епархия) и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай; другие архиереи Московской митрополии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; протоиерей Дионисий Казанцев, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Московской области; духовенство Московской митрополии. В храме присутствовали: заместитель министра здравоохранения Российской Федерации А.Н. Плутницкий; председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов; глава городского округа Электросталь Московской области Ф.А. Ефанов.

6 июня Святейший Патриарх Кирилл, прибывший накануне в Калининград, возглавил в качестве главы Калининградской митрополии собрание ее духовенства и выступил с основным докладом.

В тот же день в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда состоялась встреча Святейшего Патриарха с губернатором Калининградской области А.С. Беспрозванных при участии митрополита Балтийского и Светлогорского Серафима, Патриаршего наместника Калининградской митрополии.

Вечером 6 июня, в канун Недели 1-й по Пятидесятнице, Святейший Владыка совершил утреню всенощного бдения, а на следующий день — Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим; епископ Черняховский и Славский Николай (за Литургией); епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; духовенство Калининградской митрополии. В храме присутствовали: за всенощным бдением — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Калининградской области А.Г. Ярошук, а за Божественной литургией также губернатор Калининградской области А.С. Беспрозванных и сенатор от Калининградской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.В. Шендерюк-Жидков.

По окончании Литургии Его Святейшество совершил освящение памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру на площади перед собором Христа Спасителя.

14 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, день памяти праведного Иоанна Кронштадтского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Двенадцати апостолов Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке в Санкт-Петербурге. Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, Патриарший наместник Калининградской митрополии; епископ Кронштадтский Вениамин, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла, духовенство Санкт-Петербургской митрополии. В храме присутствовали: председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Л.Э. Слуцкий; депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга М.В. Романов.

После богослужения Предстоятель направился на Большеохтинское кладбище, где совершил заупокойную молитву на месте погребения своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, где в Благовещенской церкви помолился на могиле генералиссимуса графа А.В. Суворова, а на Никольском кладбище совершил заупокойную литию на могиле своего духовного наставника митрополита Никодима (Ротова), а также молитву на могилах правящих архиереев Санкт-Петербургской епархии и своего брата — протоиерея Николая.

28 июня, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в г. Тулу, где совершил чин великого освящения Успенского собора Тульского кремля и Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Тульский и Ефремовский Алексий; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; епископ Белевский и Алексинский Серафим; епископ Веневский Феодорит, викарий Тульской епархии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; духовенство Тульской митрополии. В храме присутствовали: помощник Президента России В.Р. Мединский; губернатор Тульской области Д.В. Миляев; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тульской области М.М. Борщёв; первый заместитель министра культуры Российской Федерации С.Г. Обрывалин; директор Государственного исторического музея А.К. Левыкин.

По окончании Литургии состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Д.В. Миляевым при участии митрополита Алексия.

12 июля, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх, прибывший накануне с Валаама в Санкт-Петербург, возглавил служение Божественной литургии в историческом кафедральном соборе Санкт-Петербурга — храме апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; Преосвященные архиереи и духовенство Санкт-Петербургской митрополии. В храме присутствовали: губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский; директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга В.А. Григорьев. После богослужения Предстоятель посетил Никольское кладбище, где совершил заупокойную литию на могиле своего духовного наставника митрополита Никодима (Ротова), и Большеохтинское кладбище, где совершил заупокойную молитву на месте погребения своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и за принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Оренбургской, Балашихинской, Калининградской, Санкт-Петербургской и Тульской епархий.

3. Выразить благодарность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию, митрополиту Балтийскому и Светлогорскому Серафиму, митрополиту Оренбургскому и Саракташскому Петру, епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю, а также губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, губернатору Калининградской области А.С. Беспрозванных, губернатору Тульской области Д.В. Миляеву, губернатору Оренбургской области Е.А. Солнцеву — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 46

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2026 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о работе Высшего Церковного Совета. В первой половине 2026 года состоялось два заседания Высшего Церковного Совета (17 февраля и 16 июня). Высший Церковный Совет обсудил вопросы межрелигиозных отношений, пастырского попечения об участниках военных действий, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, рейтинг высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, работу Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2026 года.

ЖУРНАЛ № 47

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси». Согласно статье 6 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Синод Экзархата принимает Устав, регламентирующий управление Экзархатом. Устав подлежит одобрению Священного Синода и утверждению Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 30 июня 2026 года.

2. Одобрить принятые Синодом Белорусского Экзархата изменения в Устав «Республиканского объединения „Белорусская Православная Церковь“» с включением в это именование дополнения «(Белорусский Экзархат Московского Патриархата)».

ЖУРНАЛ № 48

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 11 июня 2026 года.

ЖУРНАЛ № 49

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, о проводимой работе в первом полугодии 2026 года.

Справка:

Межведомственная рабочая группа по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, учреждена Священным Синодом в заседании 25 августа 2022 года (журнал № 63). В ходе заседаний Межведомственной рабочей группы обсуждаются вопросы оказания социальной помощи пострадавшим людям, восстановления храмов и другие.

Определением Священного Синода от 29 декабря 2022 года (журнал № 125) установлена регулярность докладов Межведомственной рабочей группы Священному Синоду — раз в полугодие.

Решением Священного Синода от 24 августа 2023 года (журнал № 62) учреждена Патриаршая гуманитарная миссия с целью координации и системного развития оказания гуманитарной помощи мирным жителям, в том числе православному духовенству, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также с целью координации оказания помощи раненым военнослужащим, находящимся в медицинских учреждениях на территории перечисленных регионов.

С марта 2022 года на счета Московской Патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (далее — СОЦБСС) собрано 1,6 миллиарда рублей. Средства расходовались: для закупки и отправки гуманитарной помощи (продукты, лекарства, гигиена) на Донбасс и в Новороссию, а также в Курскую область; на помощь беженцам в пунктах временного размещения; на прямую помощь пострадавшим мирным людям; на закупку необходимого оборудования; на осуществление медицинской помощи через Центральную клиническую больницу Московской Патриархии, носящую имя святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Во многих епархиях идут сборы пожертвований, предметов первой необходимости, продуктов, средств гигиены для передачи беженцам и пострадавшим мирным жителям. За истекший период в епархиях собрано, закуплено и передано более 4370 тонн гуманитарной помощи (из них за отчетный период — более 170 тонн), не считая гуманитарную помощь, собранную и направленную не централизовано.

По состоянию на 1 июля сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 230 поездок (за отчетный период — 25 поездок) и доставили 1254 тонны гуманитарных грузов (за отчетный период — 33 тонны) в пострадавшие населенные пункты Донбасса и Херсонской области.

По линии СОЦБСС и Патриаршей гуманитарной миссии открыты и действуют центры гуманитарной помощи.

В феврале 2026 года сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии прибыли в Белгород для помощи жителям в период экстренного отключения отопления. Центр помощи при Марфо-Мариинской обители милосердия г. Белгорода был переведен в режим ежедневной работы, на его базе был развернут круглосуточный пункт обогрева населения, создана служба помощи на дому одиноким людям, оставшимся без электричества и тепла, а также начала работу выездная миссия в небольшие населенные пункты Белгородской области в т. ч. близ линии боевого соприкосновения. В Белгородской области было обработано 5324 обращений за помощью. Совершено 24 выезда в приграничные населенные пункты: Грайворон, Валуйки, Красная Яруга, Ясные Зори, Шебекино, Борки, Козинка, Прохоровка. Нуждающимся семьям передано более 170 генераторов, более 360 мобильных радиостанций (защита от атак беспилотников). В работе приняли участие 158 добровольцев.

С марта 2026 года совместно с Горловской епархией развивается направление волонтерской помощи на дому одиноким жителям Горловки и окрестностей. К 1 июля было совершено более 300 выездов на дом к подопечным. При кафедральном соборе г. Горловки готовится к открытию новый центр социальной и гуманитарной помощи. Там же работает проект благотворительной стеклорезки — за 2026 год было изготовлено под заказ 1620 стекол, которые бесплатно были переданы нуждающимся жителям Горловки и ближайших населенных пунктов, у которых окна были выбиты взрывной волной, а также трем детским садам и трем общеобразовательным школам. Православная молодежь Горловки ежемесячно доставляет 5760 литров артезианской воды одиноким жителям города (всего за 2026 год было доставлено 34 560 литров воды).

Продолжает работу открытый 6 марта 2025 года центр социальной помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Донецке. С начала работы Донецкого центра помощь получили 20 000 семей (за отчетный период — 8870 семей). За отчетный период добровольцами миссии было привезено и роздано более 100 тонн питьевой воды.

Продолжает работу центр помощи в Токмаке (Запорожская область). С мая 2026 года в целях безопасности сюда не направляются добровольцы, трудятся только сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии совместно с представителями Бердянской епархии. В 2026 году было обработано 2014 обращения за помощью (включая выезды на дом к маломобильным жителям города).

По состоянию на 1 июля работают 12 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям: в Бердянске, Голой Пристани, Донецке, Лисичанске, Мариуполе, Токмаке, Северодонецке, Скадовске, а также в Москве, Белгороде, Курске, Ростове-на-Дону. За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 408 000 обращений (за отчетный период — более 47 000 обращений)

Больница святителя Алексия продолжает оказывать комплексную помощь беженцам, пострадавшим мирным жителям и раненым воинам, осуществляя лечение в стационаре и амбулатории больницы в Москве, ее филиале в городе Жуковском Московской области и в центре протезирования в Горловке. Также медицинская помощь оказывается на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Всего с марта 2022 года в Москве проведено 2989 госпитализаций (за отчетный период — 153), дано 5217 консультаций. В Центрах протезирования в Жуковском Московской области и Горловке ДНР с сентября 2022 года проведено протезирование 138 пациентам (за отчетный период — 21). В протезных мастерских изготовлено 162 протеза, из них 6 протезов — в Горловке.

Краткосрочные курсы по уходу за ранеными, организованные Учебным центром больницы святителя Алексия в г. Москве при поддержке СОЦБСС, окончили 1743 человека (в том числе за отчетный период — 140 человек). Кроме того, 1805 человек (за отчетный период — 287) окончили выездные курсы, организованные в ряде городов Донбасса и Новороссии. По программе «Первая помощь с элементами тактической медицины» обучено 1200 человек (за отчетный период — 775).

Врачебные бригады больницы святителя Алексия продолжают выезжать для оказания помощи жителям Донбасса и Новороссии: ведут консультативный прием, проводят обследования, назначают лечение, выдают необходимые лекарства, а при выявлении необходимости оказания медицинской помощи в стационарных условиях предлагают госпитализацию в Москву. В 2026 году такая помощь оказана жителям Харьковской области, Брянской области и ДНР. За отчетный период врачи разных специальностей проконсультировали 946 человек.

За отчетный период Учебный центр больницы святителя Алексия открыл на территории Донбасса, Новороссии и Крыма 6 учебных классов, в которых проводится профессиональное обучение по уходу за тяжелобольными для сестер милосердия и добровольцев: в Мелитополе, Волновахе, Мариуполе, Бердянске, Ливадии, Горловке.

Центр координации и развития сестричеств милосердия больницы святителя Алексия помогает в организации и проведении обучения, создании сестричеств, обеспечении расходными материалами для ухода и обучения сестер, налаживании служения в медицинских организациях, организует стажировки. С января 2026 года больница организовала стажировку в паллиативном отделении сестричеств милосердия из Лисичанска и Крыма.

В марте 2026 года больница святителя Алексия организовала в Севастополе Первый Съезд сестер милосердия. В нем приняли участие 438 человек из России, Казахстана (Кокшетау) и Белоруссии (Минск). Сестры милосердия и духовники из 38 сестричеств обсудили актуальные вопросы сестринского служения и обменялись опытом.

Продолжаются еженедельные вахтовые выезды на Донбасс и в Новороссию добровольцев для помощи по уходу за пациентами в медицинских учреждениях.

Пастырская помощь оказывается в 45 госпиталях и больницах на территории Донбасса и Новороссии, Курской области. Священники из разных епархий России регулярно выезжают для духовной помощи раненым. С июля 2023 года было организовано 528 смен (за отчетный период — 184), съездил 571 священник (за отчетный период — 198) из 78 епархий и 15 монастырей.

Патриаршая гуманитарная миссия организовала постоянные добровольческие и сестринские посты в 14 больничных и социальных учреждениях Донбасса и Новороссии, а также Курской и Белгородской областей.

С 2023 года Патриаршая гуманитарная миссия организует выезды добровольцев для ремонта частных домов нуждающихся людей в Авдеевке, Волновахе, Донецке, Горловке, Мариуполе, Ясиноватой. В еженедельных выездах приняли участие 2749 человек (за отчетный период — 954 человека), которые отремонтировали 776 домов (за отчетный период — 298 домов).

Единовременно на территории 7 регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской, а также Белгородской, Курской и Ростовской областей — находятся от 110 до 150 сотрудников и добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии, от 11 до 15 добровольцев по уходу из больницы святителя Алексия.

К 1 июля для оказания помощи нуждающимся людям от Патриаршей гуманитарной миссии съездили более 7850 добровольцев (за отчетный период — более 1800), от больницы святителя Алексия — более 1970 добровольцев (за отчетный период — более 300).

С июня 2022 года Финансово-хозяйственным управлением Московского Патриархата осуществляется работа по составлению списка разрушенных и требующих восстановления храмов на воссоединившихся территориях. По состоянию на июнь 2026 года на 64 объектах работы завершены. В 2026 году работы ведутся еще в 20 храмах. Восстановлением храмов занимаются Фонд поддержки христианской культуры и наследия, Благотворительный фонд «Победа» и шеф-регионы.

Синодальным отделом по религиозному образованию и катехизации продолжается обучение преподавателей из новых регионов на платформе «Клевер Лаборатория». Всего за первое полугодие 2026 года обучение прошли 238 человек. Также продолжается методическая поддержка педагогов и их обеспечение учебно-методическими материалами. В мае этого года в Донецке состоялась презентация Патриаршей программы изучения Библии.

За первое полугодие 2026 года на благотворительной основе Издательским советом Русской Православной Церкви в регионы Донбасса и Новороссии было доставлено более 50 000 экземпляров разных книг, включая Священное Писание, а также богослужебные книги, церковные календари, молитвословы, пособия для детских воскресных школ, духовно-просветительскую и детскую литературу. Всего с 2022 года на упомянутые территории доставлено порядка 163 000 экземпляров книжной продукции. Осуществлены две рабочие поездки в Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также в Херсонскую область, в ходе которых проведено 13 встреч с учащимися школ и студентами высших учебных заведений регионов.

Издательство Московской Патриархии также оказывало поддержку епархиям воссоединившихся территорий, доставив им за отчетный период более 40 000 экземпляров церковных книг. Всего с 2022 года Издательством Московской Патриархии было передано более 180 000 экземпляров книжной продукции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить глубокую благодарность всем, кто неустанно оказывает помощь собственными трудами или материальными средствами людям, находящимся в стесненных обстоятельствах или больницах на Донбассе и в Новороссии, а также в иных пострадавших в ходе военных действий регионов, а также помощь воинам, несущим службу в зоне Специальной военной операции.

ЖУРНАЛ № 50

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Анадырской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного архиепископа Анадырского и Чукотского Ипатия от управления Анадырской епархией.

2. Преосвященному архиепископу Ипатию быть викарием Карагандинской епархии с титулом «Сатпаевский».

3. Преосвященным Анадырским и Чукотским избрать иеромонаха Евфимия (Куликова), клирика Шуйской епархии.

4. Место наречения и хиротонии иеромонаха Евфимия (Куликова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 51

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Боровичской епархии (Новгородская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Боровичским и Пестовским быть Преосвященному епископу Чистопольскому и Нижнекамскому Пахомию с освобождением его от управления Чистопольской епархией.

2. Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским быть Преосвященному епископу Скадовскому и Алешкинскому Филарету с освобождением его от управления Скадовской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

3. Преосвященным Скадовским и Алешкинским быть иеромонаху Иосифу (Пашенцеву), клирику Барышской епархии.

4. Место наречения и хиротонии иеромонаха Иосифа (Пашенцева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 52

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Душанбинской епархии (Среднеазиатский митрополичий округ).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Душанбинским и Таджикистанским быть Преосвященному епископу Скопинскому и Шацкому Питириму с освобождением его от управления Скопинской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

2. Выразить одобрение оказываемым мерам поддержки Душанбинской епархии со стороны Самарского епархиального управления.

3. Преосвященным Скопинским и Шацким избрать иеромонаха Иону (Черкасова), клирика Мелекесской епархии.

4. Место наречения и хиротонии иеромонаха Ионы (Черкасова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 53

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о ранее поданном прошении Преосвященного митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы XVI Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом». Прошение Преосвященного митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным Синодом 12 марта 2024 года (журнал № 10).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за понесенные многолетние труды по управлению Пермской митрополией и Пермской епархией.

3. Определить для Преосвященного митрополита Мефодия местом пребывания на покое г. Москву по месту постоянной регистрации с получением содержания от Пермского епархиального управления.

4. Преосвященным Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии, быть Преосвященному епископу Енисейскому и Лесосибирскому Игнатию с освобождением его от управления Енисейской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

5. Временное управление Енисейской епархией поручить Преосвященному митрополиту Красноярскому и Ачинскому Никите, главе Красноярской митрополии.

ЖУРНАЛ № 54

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о дополнении местных соборов святых.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дополнить ранее утвержденный собор всех святых, в земле Московской просиявших, именами следующих святых:

а) преподобноисповедника архимандрита Родиона (Федорова), подвизавшегося в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и на ее Московском подворье (+1933);

б) преподобномученика иеромонаха Кирилла (Вязникова), подвизавшегося в нескольких монастырях Московской епархии (+1930);

в) преподобномученика иеромонаха Ионы (Смирнова), подвизавшегося в Николо-Пешношском монастыре (+1930);

г) священномученика протоиерея Алексия Введенского, служившего в храмах Московской области (+1938);

д) священномученика протоиерея Николая Виноградова, служившего в храмах Москвы и Московской области (+1937);

е) священномученика протоиерея Александра Туберовского, преподававшего в Московской духовной академии (+1937);

ж) священномученика протодиакона Василия Соколова, служившего в храмах Москвы (+1938);

з) преподобномученицы игумении Маргариты (Гунаропуло), подвизавшейся в общине в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» Серпуховского уезда Московской губернии (+1918);

и) мученика Владимира Ушкова, церковного старосты и псаломщика Троицкого храма с. Конобеева Воскресенского района Московской области (+1942).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета дополнить ранее утвержденный собор Уфимских святых именами следующих святых:

а) святителя Филарета, митрополита Киевского и Галицкого, в бытность архимандритом являвшегося настоятелем Уфимского Успенского монастыря (+1857);

б) священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского, в бытность архимандритом являвшегося ректором Уфимской духовной семинарии (+1918);

в) священномученика Мефодия, епископа Петропавловского, в бытность архимандритом являвшегося ректором Уфимской духовной семинарии (+1921);

г) преподобномученика Иоасафа (Боева), служившего на территории Уфимской епархии (+1937);

д) священномученика Николая Ермолова, служившего на территории Уфимской епархии (+1937);

е) священномученика Николая Розова, принявшего мученическую кончину и погребенного в г. Уфе (+1938).

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима дополнить ранее утвержденный собор святых Пензенской митрополии именами следующих святых:

а) святителя Феофана, затворника Вышенского, бывшего в качестве Преосвященного Тамбовского правящим архиереем части нынешней территории Пензенской митрополии (+1894);

б) святителя Иоанникия, митрополита Киевского и Галицкого, бывшего в качестве Преосвященного Саратовского правящим архиереем части нынешней территории Пензенской митрополии (+1900);

в) священномученика Кирилла, митрополита Казанского и Свияжского; бывшего в качестве Преосвященного Тамбовского правящим архиереем части нынешней территории Пензенской митрополии (+1937);

г) священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского, по той же причине (+1918);

д) священномученика Фаддея, архиепископа Тверского и Кашинского, пребывавшего в ссылке в г. Кузнецке (+1937);

е) священномученика Константина Голубева, осуществлявшего миссионерскую деятельность на территории Пензенской митрополии в бытность епархиальным миссионером (+1918);

ж) преподобноисповедника Гавриила (Игошкина), родившегося на территории Пензенской епархии и после освобождения из заключения совершавшего служение в храмах г. Кузнецка (+1959).

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения дополнить ранее утвержденный собор святых Екатеринбургской митрополии именами следующих святых священномученика Василия Колосова (+1939) и преподобномученицы Татианы Чекмазовой (+1942), окончивших жизнь в одном из лагерей, располагавшихся на территории нынешней Екатеринбургской митрополии.

ЖУРНАЛ № 55

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, и Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

а) Собору Крымских святых;

б) священномученику Адриану Троицкому;

в) священноисповеднику Михаилу Союзову;

г) преподобному Иродиону Илоезерскому;

д) блаженному Андрею Симбирскому.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты акафистов:

а) Пресвятой Богородице в честь иконы, именуемой «Табынская»;

б) Пресвятой Богородице в честь иконы, именуемой «Царевококшайская»;

в) священномученику Сергию Мечеву, пресвитеру Московскому;

г) преподобному Никону Радонежскому.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты и акафисты в Издательство Московской Патриархии для издания.

ЖУРНАЛ № 56

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Иордании, Италии, Египта и Эфиопии.

Справка:

18 мая 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний в сопровождении советника Патриарха Московского и всея Руси протоиерея Николая Балашова посетил с кратким рабочим визитом Иорданию. Председатель ОВЦС принял участие в торжественном открытии Международного православного университета на месте Крещения Господа Иисуса Христа у реки Иордан, при Патриаршем монастыре Святого Богоявления. На церемонии присутствовали, в том числе, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил и Король Иордании Абдалла II. В рамках визита митрополит Антоний встретился в здании Кириакопольской митрополии в Аммане с Блаженнейшим Патриархом Феофилом и главным советником по религиозным и гуманитарным вопросам и личным посланником Короля Иордании принцем Гази Бен Мухаммадом.

21−22 мая председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил г. Бари (Италия).

21 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Антоний совершил Божественную литургию на Патриаршем Свято-Николаевском подворье. На богослужении присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Ватикане И.Д. Солтановский. В тот же день на подворье состоялась встреча председателя ОВЦС с российским дипломатом, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви с Посольством России при Святом Престоле.

22 мая, в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, митрополит Антоний возглавил служение Божественной литургии в базилике святого Николая в г. Бари, по окончании которой совершил славление у гробницы святителя в крипте храма. Архипастырю сослужили настоятель Николаевского Патриаршего подворья в Бари протоиерей Вячеслав Бачин и паломники в священном сане. Также на торжественном богослужении присутствовали И.Д. Солтановский и настоятель базилики священник Джованни Дистанте.

26−27 по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний посетил Египет с рабочим визитом.

26 мая митрополит Антоний присутствовал в г. Эль-Дабаа на малом освящении храма в честь Всех святых, в земле Египетской просиявших, расположенном при возводимой государственной корпорацией «Росатом» атомной электростанции. Богослужение в новоосвященном храме в сослужении духовенства возглавили Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин и епископ Луховицкий Евфимий, викарий Патриаршего экзарха Африки. В храме присутствовали представители ГК «Росатом», а также многочисленные верующие из числа сотрудников станции. По окончании богослужения митрополит Антоний обратился к собравшимся с архипастырским словом.

27 мая в завершение своего визита в Египет председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата посетил приход преподобного Сергия Радонежского в Каире. Митрополит Антоний ознакомился с жизнью прихода и планами по развитию присутствия Русской Православной Церкви в Египте.

С 3 по 5 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Священного Синода Эфиопской Церкви состоялась поездка председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия.

3 июня митрополит Волоколамский Антоний встретился со Святейшим Патриархом Эфиопским Абуной Матфием и Постоянными членами Синода. Состоялось обсуждение широкого круга вопросов, касающихся отношений между Московским Патриархатом и Эфиопской Церковью. 3 и 4 июня состоялись встречи председателя ОВЦС с государственным руководством Эфиопии — Президентом Тайе Ацке-Селассие и министром по делам мира Мохамедом Идрисом, а также с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Аддис-Абебе Е.Е. Терехиным. Во встречах участвовали сопровождавшие митрополита Антония в поездке секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и помощник председателя ОВЦС священник Александр Ершов.

5 июня митрополит Антоний посетил находящееся в Аддис-Абебе кладбище святых апостолов Петра и Павла и совершил литию на месте погребения российских соотечественников — представителей русской эмиграции конца XIX — 1-й половины XX веков. В этот же день в главном церковном вузе Эфиопии — Университете Святой Троицы — владыка встретился с его ректором архиепископом Южного Омо Абуной Филипосом, преподавателями и студентами. Там же председатель ОВЦС провел встречу с членами Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью.

В Российском центре науки и культуры митрополит Волоколамский Антоний встретился с проживающими в Эфиопии соотечественниками. Также состоялись встречи с представителями местных государственных и церковных СМИ. Председатель ОВЦС посетил действующие в Аддис-Абебе госпиталь Российского Красного Креста им. Д. Балчи, больницу Эфиопской Церкви «Мигбаре Сенай» и эфиопскую женскую обитель во имя Пресвятой Богородицы Гефсиманской в Себете.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 57

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о разработанном Синодальной комиссией по биоэтике документе «Отношение Церкви к генотерапии и генетической диагностике».

Справка:

Первоначальная версия документа разрабатывалась в Комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Проект документа был многократно обсужден и доработан с учетом поступивших отзывов, после чего принят на заседании упомянутой комиссии Межсоборного Присутствия. После учреждения Синодальной комиссии по биоэтике в 2021 году соответствующая тема была по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла передана Комиссии. Комиссия доработала текст с привлечением известных ученых-генетиков. Новая редакция была опубликована в первой половине 2026 года для сбора отзывов, после обработки которых комиссией подготовлен итоговый текст.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять с последующим рассмотрением Архиерейским Собором документ «Отношение Церкви к генотерапии и генетической диагностике» в качестве развития соответствующих положений Основ социальной концепции Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 58

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, о XV сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2026 году.

Справка:

В XV сезон Патриаршей литературной премии на ее соискание поступило 54 заявки из России, Белоруссии и Киргизии. Палатой попечителей Патриаршей литературной премии был утвержден «длинный список» из 45 номинантов, а затем «короткий список» из 9 номинантов. 2 июня 2026 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось избрание и награждение лауреатов XV сезона Патриаршей литературной премии. По результатам тайного голосования таковыми стали: В.И. Аксенов, Н.П. Бурляев, И.А. Смолькин. Номинантам В.В. Ефимовской, А.Б. Кердану, М.Н. Кураеву, С.Е. Михеенкову, иерею Николаю Толстикову были вручены Патриаршие знаки «За вклад в развитие русской литературы» и грамоты номинантов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 59

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о внесении изменений в Положение об ученых званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви.

Справка:

Положение об ученых званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви утверждено Священным Синодом 25 июля 2024 года (журнал № 92).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить измененную редакцию Положения об ученых званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 60

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений, о внесении дополнений в порядок распределения выпускников духовных учебных заведений Патриаршей епархии.

Справка:

Порядок распределения выпускников духовных учебных заведений Патриаршей епархии определен рядом решений Священного Синода: от 23−24 сентября 2021 года (журнал № 76); от 29 декабря 2021 года (журнал № 117); от 27 мая 2022 года (журнал № 48).

Особый порядок касается распределения выпускников духовных учебных заведений Патриаршей епархии: Московской и Сретенской духовных академий, Николо-Перервенской и Николо-Угрешской духовных семинарий, Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского богословского института.

ПОСТАНОВИЛИ:

С целью совершенствования учебного процесса в региональных семинариях дополнить порядок распределения выпускников духовных учебных заведений Патриаршей епархии следующими правилами:

1. Выпускник магистратуры, защитивший квалификационную работу, может быть решением Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений распределен на два года в региональную духовную семинарию для оформления на должность в профессорско-преподавательском составе — в случае поступления соответствующего мотивированного запроса от епархиального архиерея таковой семинарии.

По истечение двух лет (или в случае увольнения до истечения двухлетнего срока) таковой выпускник направляется в епархию по месту регистрации по месту жительства при поступлении (далее — «епархия, из которой поступал»).

Вопрос о хиротонии такового выпускника в период работы в семинарии, в случае не нахождения его в священном сане, должен быть письменно согласован с епархиальным архиереем епархии, из которой поступал.

2. Выпускник аспирантуры, защитивший кандидатскую диссертацию или успешно прошедший предзащиту, может быть решением Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений распределен в региональную духовную семинарию на три года для оформления на должность профессорско-преподавательского состава — в случае поступления соответствующего мотивированного запроса от епархиального архиерея семинарии.

По истечение трехлетнего срока таковой выпускник может продолжить свои труды в данной семинарии на постоянной основе, при наличии собственного прошения и в случае соответствующего приглашения епархиального архиерея этой семинарии, либо направляется в епархию, из которой поступал.

ЖУРНАЛ № 61

СЛУШАЛИ:

Рапорты протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно назначения ректоров в духовные учебные заведения.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с прошением Преосвященного митрополита Омского и Прииртышского Дионисия переназначить на должность ректора Омской духовной семинарии ее действующего ректора протоиерея Василия Вивчара, уставной срок полномочий которого истекает в текущем году.

ЖУРНАЛ № 62

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Никандра:

а) назначить иеромонаха Киприана (Власова) на должность исполняющего обязанности игумена Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря города Владимира сроком на один год;

б) освободить от должности игумении Казанского женского монастыря города Радужный Владимирской области игумению Варвару (Скобелкину), по причине достижения ею 75-летнего возраста (Устав Русской Православной Церкви, XXII.4), и назначить исполняющей обязанности настоятельницы упомянутой обители монахиню Евпраксию (Давидовскую) сроком на один год.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тульского и Ефремовского Алексия назначить иеромонаха Лазаря (Полякова) на должность наместника Богородичного Щегловского мужского монастыря города Тулы.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Никодима утвердить его в должности священноархимандрита Спaco-Преображенского мужского монастыря города Рязани.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина освободить от должности игумена Тихвинского мужского монастыря села Паздеры Боткинского района Удмуртской Республики игумена Зосиму (Сахингараева), по причине его нахождения под церковным судом, и назначить исполняющим обязанности игумена упомянутой обители иеромонаха Петра (Шутова) сроком на один год.

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона:

а) освободить митрополита Тихона от должности исполняющего обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря города Севастополя, утвердить его священноархимандритом упомянутой обители, и назначить исполняющим обязанности ее наместника иеромонаха Андрея (Короткова) сроком на один год;

б) освободить от должности наместника Свято-Георгиевского Балаклавского мужского монастыря на Фиоленте игумена Матфея (Самохина), по причине совершенных им грубых ошибок в управлении обителью, и назначить митрополита Тихона исполняющим обязанности игумена упомянутого монастыря с поручением ему в кратчайшие сроки представить кандидатуру для назначения на эту должность;

в) назначить иеромонаха Алексия (Годлевского) на должность исполняющего обязанности наместника Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря города Севастополя сроком на один год.

6. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия освободить игумению Зосиму (Быстрову) от должности игумении женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» города Апшеронска Краснодарского края и назначить на эту должность монахиню Наталию (Мехонцеву).

7. В связи с прошением Преосвященного митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея утвердить его в должности священноархимандрита мужского монастыря во имя Архистратига Божия Михаила села Козиха Ордынского района Новосибирской области.

8. В связи с прошением Пресвященного епископа Кинешемского и Палехского Илариона освободить иеромонаха Силуана (Киселева) от должности наместника Николо-Тихонова мужского монастыря села Тимирязево Лухского района Ивановской области и назначить на должность исполняющего обязанности игумена этого монастыря иеромонаха Паисия (Короткова) сроком на один год.

9. В связи с прошением Преосвященного епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора назначить иеромонаха Иоанна (Костина) на должность исполняющего обязанности наместника Воскресенского мужского монастыря города Тольятти Самарской области сроком на один год.

10. В связи с прошением Преосвященного епископа Норильского и Туруханского Агафангела освободить иеромонаха Германа (Мельникова) от должности исполняющего обязанности игумена Свято-Троицкого мужского монастыря села Туруханска Туруханского района Красноярского края и назначить на должность исполняющего обязанности игумена этого монастыря иеромонаха Феодора (Кузнецова) сроком на один год.

11. Вопрос об утверждении в должности иеромонаха Киприана (Власова), монахини Евпраксии (Давидовской), иеромонаха Петра (Шутова), иеромонаха Андрея (Короткова), иеромонаха Алексия (Годлевского), иеромонаха Паисия (Короткова), иеромонаха Иоанна (Костина), иеромонаха Феодора (Кузнецова), назначенных настоящим определением исполняющими обязанности игуменов и игумении, может быть рассмотрен через год в случае благополучного прохождения ими испытательного срока и дополнительного рассмотрения их кандидатур Синодальным отделом по монастырям и монашеству в установленном порядке. Богослужебное возведение упомянутых монашествующих в сан игумена или игумении может быть осуществлено только в случае их утверждения в должности Священным Синодом.

ЖУРНАЛ № 63

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Аргентинской и Южноамериканской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить устав Аргентинской и Южноамериканской епархии.

ЖУРНАЛ № 64

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Аргентинская и Южноамериканская епархия

1. Иеромонаха Киприана (Ферна), заштатного клирика Австралийско-Новозеландской епархии Русской Зарубежной Церкви, направить в распоряжение управляющего Аргентинской и Южноамериканской епархией.

Северо-Африканская епархия

2. Завершить командировку протоиерея Алексия Машкова, клирика Северо-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки, и направить в распоряжение управляющего Касимовской епархией.

ЖУРНАЛ № 65

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на осенне-зимней сессии (сентябрь-февраль) 2026−2027 годов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в осенне-зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2026−2027 годов вызвать следующих Преосвященных:

митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета; митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия; митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея; епископа Арсеньевского и Дальнегорского Гурия; епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси