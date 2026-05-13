Фильм о добровольцах и сотрудниках Патриаршей гуманитарной миссии получил специальный приз на Международном фестивале Правильного кино…
Документальный фильм режиссера Максима Короленко «Из зоны комфорта» завоевал специальный приз VI Международного фестиваля Правильного кино за пропаганду служения ближнему и деятельного милосердия, сообщает официальный сайт Патриаршей гуманитарной миссии.
Лента рассказывает о служении добровольцев, которые посвящают часть своей жизни выездам в зону конфликта — на Донбасс. В фильме звучат пронзительные истории местных жителей, переживших ужасы войны и утрату близких. Волонтеры, медики и сестры милосердия посещают Донецк, Мариуполь, Горловку и другие прифронтовые города, чтобы оказывать посильную помощь нуждающимся. Они работают в госпиталях и приютах для инвалидов: ухаживают за ранеными, раздают гуманитарную помощь, восстанавливают жилье.
В церемонии вручения наград приняла участие руководительница отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина.
«Благодарим и поздравляем съемочную группу. Важно отметить, что этот фильм не только рассказывает о событиях последних лет, показывая выбор простых людей — служить и помогать ближним. Это еще и призыв: сегодня любой желающий может поддержать многострадальных жителей Донбасса и Новороссии, разделить с ними их боль и послужить восстановлению мирной жизни на этой земле», — подчеркнула Наталья Летавина.
Фильм снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви.
Премьера фильма состоится 15 мая в Санкт-Петербурге, в киноцентре «Дом Кино».
Желающие могут посетить показ. Необходима предварительная регистрация.
Русская Православная Церковь помогает мирным жителям на Донбассе с февраля 2022 года. В приграничных районах, Москве и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, в которых обработано свыше 385 000 обращений. Пострадавшим передано более 4 230 тонн гуманитарной помощи. Более 7300 добровольцев приняли участие в помощи пострадавшим. В рамках проекта восстановления частного жилья нуждающихся в зоне конфликта восстановлено 760 частных домов. Социальную помощь Церкви в регионах зоны СВО координирует Патриаршая гуманитарная миссия.