Документальный фильм режиссера Максима Короленко «Из зоны комфорта» завоевал специальный приз VI Международного фестиваля Правильного кино за пропаганду служения ближнему и деятельного милосердия, сообщает официальный сайт Патриаршей гуманитарной миссии.

Лента рассказывает о служении добровольцев, которые посвящают часть своей жизни выездам в зону конфликта — на Донбасс. В фильме звучат пронзительные истории местных жителей, переживших ужасы войны и утрату близких. Волонтеры, медики и сестры милосердия посещают Донецк, Мариуполь, Горловку и другие прифронтовые города, чтобы оказывать посильную помощь нуждающимся. Они работают в госпиталях и приютах для инвалидов: ухаживают за ранеными, раздают гуманитарную помощь, восстанавливают жилье.

В церемонии вручения наград приняла участие руководительница отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина.

«Благодарим и поздравляем съемочную группу. Важно отметить, что этот фильм не только рассказывает о событиях последних лет, показывая выбор простых людей — служить и помогать ближним. Это еще и призыв: сегодня любой желающий может поддержать многострадальных жителей Донбасса и Новороссии, разделить с ними их боль и послужить восстановлению мирной жизни на этой земле», — подчеркнула Наталья Летавина.

Фильм снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви.

Премьера фильма состоится 15 мая в Санкт-Петербурге, в киноцентре «Дом Кино».

Желающие могут посетить показ. Необходима предварительная регистрация.

Русская Православная Церковь помогает мирным жителям на Донбассе с февраля 2022 года. В приграничных районах, Москве и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, в которых обработано свыше 385 000 обращений. Пострадавшим передано более 4 230 тонн гуманитарной помощи. Более 7300 добровольцев приняли участие в помощи пострадавшим. В рамках проекта восстановления частного жилья нуждающихся в зоне конфликта восстановлено 760 частных домов. Социальную помощь Церкви в регионах зоны СВО координирует Патриаршая гуманитарная миссия.

