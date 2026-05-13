На новой российской антарктической станции «Смоленская» вскоре может появиться часовня, а затем и православный храм. Об этом заявил в интервью ТАСС путешественник и священник Федор Конюхов, который уже провел на острове Смоленск в Антарктиде 111 дней.

«Я священник Православной Церкви, понятно, что я молился там. И сейчас мы хотим построить сначала часовню, а потом небольшой храм. На [некоторых] полярных станциях есть храмы небольшие, на нашем „Беллинсгаузене“ тоже хороший храм стоит, <…> потому что полярники все верующие. <…> Когда девять месяцев полярная ночь, минус 40 градусов, пурга, конечно, ты задумаешься», — сказал отец Федор.

По его словам, сейчас вместе с белорусскими партнёрами ведётся проектирование домиков-вагончиков для станции, которые постепенно будут доставлять на остров. «Первую зимовку я один буду девять месяцев: посмотрю, проверю, как всё работает», — уточнил путешественник.

Как сообщалось ранее, станция «Смоленская» будет нацелена на работу молодежи и студентов. Её создание начнётся с завоза двух-трех жилых модулей со спальным местом, кухней и санузлом, которые доставит в Антарктиду научно-исследовательское судно «Академик Федоров». В августе их уже могут привезти в Санкт-Петербург, а в ноябре выгрузить на острове.

Отец Федор Конюхов находился на острове Смоленск 111 дней — с ноября 2025 года по март 2026 года — в палаточном лагере. Там он провёл серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха.

