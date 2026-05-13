Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович) родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии, и принадлежал к старинной дворянской фамилии Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Бренко, оруженосец великого князя Московского Димитрия Иоанновича Донского.

Детство Дмитрий провел в уединении сельской жизни, где получил прекрасное домашнее образование. Когда юноше исполнилось 15 лет, отец отвез его в Петербург, и отдал в Военноинженерное училище. Прекрасная подготовка и исключительные способности молодого Брянчанинова сказались уже во время вступительных экзаменов — в училище он был принят сразу же во второй класс.

В Училище Брянчанинов стал главой кружка почитателей «святости и чести». Редкие умственные способности и нравственные качества привлекали к нему профессоров и преподавателей Училища, соучеников. Он стал известен во всем Петербурге. С особым отеческим вниманием и любовью относился к нему Государь Император Николай I; принимая самое активное участие в жизни будущего Святителя, он неоднократно беседовал с юношей в присутствии Императрицы и детей.

Учился Дмитрий превосходно. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств А.Н.Оленина; здесь, на литературных вечерах он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с А. Пушкиным, К. Батюшковым, Н. Гнедичем, И.Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни он не изменял своим душевным стремлениям — в это время Дмитрий посещает богослужения в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников. Окончательный переворот в жизни молодого человека произвело знакомство со старцем Леонидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «света» и недовольство своих родителей, в 1827 г. уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре.

В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре Император Николай I вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни.

Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 г. он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь. где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 г. поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни (1867) он отдал работе над духовными сочинениями. Значение сочинений Святителя Игнатия, — живого опыта деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания и Предания Православной Церкви — неоценимо. Богословское наследие Святителя было принято читателями с большой любовью и благодарностью.

Сегодня также день памяти вдохновителя и организатора дружин Святого Креста в армии адмирала А.В.Колчака профессора Дмитрия Васильевича Болдырева, который умер в 1920 г. в Иркутске.

Он родился 20 апреля 1885 г. в Санкт-Петербурге в семье военного. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и был оставлен при кафедре философии. Стажировался в Гейдельбергском и Марбургском университетах. С 1910 г. приват-доцент Пермского университета. В 1919 г. директор Пресс-бюро при правительстве адмирала А.В.Колчака в Омске.

Вместе с протоиереем Петром Рождественским Болдырев стал инициатором создания дружин Святого Креста в колчаковской армии, был товарищем председателя Гермогеновского братства по организации Дружин Святого Креста, вдохновителем и организатором добровольческого движения. 1 октября (18 сентября) 1919 г. в Омске в кафедральном соборе состоялась церемония освящения крестов и возложения их на солдат дружины Святого Креста. Молебен отслужил и сказал напутственное слово дружинникам сщмч. Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский (день памяти 26 февраля). Владыка благословил дружинников иконой Святителя Николая (список с иконы на Никольских воротах Кремля). На площади состоялся парад дружин Святого Креста и мусульманских отрядов зеленого знамени, который принимал главнокомандующий генерал-лейтенант М.К.Дитерихс, обратившийся к дружинникам со словами приветствия.

Дружинники принимали специальную присягу: «Я, брат дружины Святого Креста, обязуюсь и клянусь перед Святым Крестом и Евангелием быть верным Господу Иисусу Христу, Святой Церкви и друг другу, быть трезвым, честным, совершенно не произносить бранных слов, не быть жестоким с врагом, к своим всей душой браторасположенным. Аминь». За короткий промежуток в дружины Святого Креста вступили более 6 тыс. человек, большинство крестоносцев полегло в боях с большевиками. Болдырев был арестован одновременно с адмиралом А.В. Колчаком в Иркутске, умер в тюрьме от сыпного тифа.

Сегодня мы также вспоминаем писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, отца знаменитых братьев-славянофилов Константина и Ивана Сергеевичей Аксаковых, скончавшегося 30 апреля 1859 года.

Он родился 20 сентября 1791 г. в старинной дворянской семье, его отец служил прокурором Верхнего земского суда. Детство Аксаков провел в родовом имении Оренбургской губернии, учился в Казанской гимназии и в Казанском университете. В начале 1820-х он опубликовал цикл романтических и пародийных стихотворений, а в следующем, 1821 г., Аксаков был избран членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. В 1826 г. писатель окончательно поселился в Москве, и его дом стал одним из центров литературной жизни города. Аксаковские «субботы» посещали А.Н.Верстовский, Н.И.Надеждин, С.П.Шевырев, М.С.Щепкин, Н.В.Гоголь (ставший близким другом Аксакова), а с начала 1840-х гг. дом Аксакова стал одним из центров собраний членов славянофильского кружка.

В 1827−32 гг. Аксаков служил цензором, затем председатель Московского цензурного комитета и директором Константиновского межевого института (до 1838).

Во второй половине 1840-х гг., несмотря на ухудшение здоровья (Аксаков постепенно начал слепнуть), начинается интенсивная литературная деятельность Аксакова. Опубликованные им в 1847 г. «Записки об уженье рыбы» принесли ему широкую литературную известность. Главное место в литературном наследии Аксакова занимают автобиографические повести «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858), «Воспоминания» (1856); «Литературные и театральные воспоминания» (1856), «История моего знакомства с Гоголем» (1880).

«Он считался мужем совета и разума; живость его ума, поддерживаемая близостью с молодежью, давала ему возможность двигаться вперед если не в общественно-политическом или морально-религиозном мировоззрении, основам которого, усвоенным в детстве, он всегда оставался верен, то в конкретных проявлениях этих общих начал. Он был терпим и чуток. Не будучи не только ученым, но и не обладая достаточной образованностью, чуждый науки, он, тем не менее, был каким-то нравственным авторитетом для своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые», — отмечалось в одном из биографических очерках Аксакова.

