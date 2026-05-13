По данным антикоррупционной прокуратуры Украины, бывший глава украинского офиса президента Андрей Ермак регулярно консультировался по всем своим делам с гадалкой…

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, являющийся ближайшим соратником Владимира Зеленского, не раз обращался за консультациями к гадалке и отправлял ей имена глав НАБУ и САП. При этом, это не просто домыслы или сплетни, а данные антикоррупционной прокуратуры Украины, сообщает MAX-канал «Россия сейчас-Новости».

«Также Ермак обсуждал с гадалкой необходимость контраудара против антизеленской коалиции, ориентированной на НАБУ», — следует из публикаций украинских СМИ.

В свою очередь, известный украинский блогер Анатолий Шарий прямо пишет, что Зеленский и Ермак — это откровенные сатанисты, которые осознанно служат бесовским силам. Он, в частности, указывает, что для строительства своих дворцов они использовали песок, который украли с кладбища в Украинке.

«Ермак и Зеленский посчитали необходимым использовать песок с кладбища по той же самой причине, по которой они несколько раз участвовали в достаточно жутких мероприятиях, называя их „мессами“. Как Ермак, так и Зеленский совершенно уверены в том, что их охраняет дьявол. И ещё раз повторяю, песок с кладбища для строительства домов — это не самые страшные вещи, которые они делали», — отметил блогер, напомнив, что «на руке у Ермака браслет, что был на покойнике определённое количество дней, тупо в могиле лежал».

Он также указывает:

«Ермак не раз просил у гадалки, к которой ОН И ЗЕЛЕНСКИЙ регулярно обращались (а Зеленский обращался совсем недавно) по всем вопросам, «сделать на смерть» главам САП и НАБУ.

С этой же целью водитель Ермака лично в ноябре 2025 года отправился на кладбище «Лесное», где закопал фотографии глав ведомств в могилу, указанную гадалкой.

Из обнародованного в суде: 24 декабря, в Рождество гадалка проводила очередную мессу, Ермак написал ей фамилии тех, на кого хотел бы навести плохое.

Телеграм-канал «Православная Молдова и мир» указывает, что гадалку Ермака зовут Вероника Аникиевич. Она ведет свой Телеграм-канал «Лунные часы», в котором даёт астрологические и политические прогнозы.

10 марта 2024 года она, к примеру, записала следующее:

«Скажу сразу, я Святой Престол и Московскую Православную Церковь для себя вычеркнула из списка уважаемых инстанций ещё в феврале-марте 2022, для меня это окончательно и бесповоротно».

Стоит ли после этого удивляться, что режим Зеленского гонит Украинскую Православную Церковь?

Русская линия