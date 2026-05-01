Польская Православная Церковь оказалась в центре антицерковной информационной кампании польских СМИ за свою принципиальную позицию по непризнанию «ПЦУ» и чёткому обозначению, что украинские раскольники являются никем иным, как самосвятами и мирянами в рясах.

Активным участников этой кампании стал польский религиовед Павел Врублевский, который не нашёл ничего лучшего, как обвинил польских архиереев в том, что они якобы «часто выступают проводником интересов Москвы под прикрытием церковной деятельности, особенно на фоне полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году», сообщает портал Raskolam.net.

По мнению религиоведа, исторические корни этой мнимой зависимости уходят в послевоенный период. Несмотря на получение автокефалии от Константинополя в 1924 году, после Второй мировой войны ППЦ «под давлением советских властей была вынуждена принять автокефальный статус от РПЦ», указывает Врублевский. При этом «исследователь» не преминул указать, что «многие иерархи Церкви имели связи с коммунистическими спецслужбами», а потому и нынешние их заявления обусловлены именно этим, а не защитой чистоты Православия.

Причём Врублевский всеми силами пытается опорочить именно Предстоятеля Польской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Савву, который якобы ещё с 1966 года фигурировал в документах КГБ как «секретный сотрудник», что, по мнению религиоведа" создает почву для так называемой «агентурной преемственности» в руководстве Церкви.

Кроме того, согласно утверждениям Врублевского, «финансовый аспект также играет ключевую роль в поддержании лояльности». В декабре 2021 года представители Фонда поддержки христианской культуры и наследия, финансируемого российской госкорпорацией «Росатом», посетили Варшаву для встречи с Митрополитом Саввой. Эта встреча совпала с активным противодействием польской иерархии автокефалии ПЦУ. То есть Врублевский фактически даёт понять, что церковная Варшава якобы была просто куплена Москвой и защита чистоты Православия здесь не причём.

Что ж. Видимо, позиция Польской Православной Церкви стала настолько неудобной для профанарских сил в Европе, что на польское священноначалие и личной Митрополита Савву решено было организовать столь низкосортную и грязную информационную кампанию. В том, что такая кампания рано или поздно начнётся, никто не сомневался. Однако, сам факт того, что она носит столь примитивный и откровенно лживый характер говорит о том, что правда, которую озвучивает церковная Варшава, больно бьёт по позициям сторонников «ПЦУ», и они начали прибегать к столь низким вещам, как ложь и клевета.

