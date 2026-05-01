В ГЭСС заявили о подаче кассационной жалобы на решение суда об отмене приказа по экспертизе Устава УПЦ и признании незаконными действий главы службы…

В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести настаиваю на запрете Украинской Православной Церкви

30 апреля 2026 года член экспертного совета Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Андрей Смирнов заявил о подаче кассационной жалобы на решение суда Киева об отмене приказа по религиоведческой экспертизе Устава УПЦ и признании незаконными действий главы службы при его утверждении, сообщает СПЖ.

Речь идёт о постановлении Шестого апелляционного административного суда от 6 апреля 2026 года по делу № 320/26 027/23. Суд частично удовлетворил жалобу Киевской Митрополии УПЦ и отменил приказ ГЭСС от 27 января 2023 года № Н-8/11, которым было утверждено заключение религиоведческой экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским Патриархатом.

Главным основанием стало то, что ГЭСС не рассмотрела заявление Киевской Митрополии УПЦ от 10 января 2023 года об отводе членов экспертной группы. Представитель УПЦ указывал на возможную предвзятость экспертов, однако ведомство провело экспертизу без принятия решения по этому отводу.

В постановлении суда указано, что «решение по результатам рассмотрения заявления об отводе четырем членам Экспертной группы ГЭСС не принималось и проведена экспертиза без рассмотрения этого вопроса».

Суд также подчеркнул, что не оценивал содержание самой экспертизы. В решении говорится, что коллегия судей действовала, «не погружаясь в правильность обжалуемого заключения», а проверяла соблюдение процедуры.

При этом суд признал противоправным бездействие ГЭСС по отказу в рассмотрении заявления УПЦ об отводе экспертов, а также действия главы службы Виктора Еленского по утверждению заключения в условиях, когда этот отвод не был рассмотрен.

Суд постановил признать противоправным и отменить приказ ГЭСС от 27 января 2023 года № Н-8/11, а также обязал службу повторно рассмотреть вопрос о составлении и утверждении вывода религиоведческой экспертизы с учетом необходимости рассмотрения заявления об отводе.

Комментируя решение, Андрей Смирнов написал, что суд обязал отменить распоряжение ГЭСС «в связи с предполагаемым нарушением процедуры снятия экспертов», при этом «не погружаясь в правильность оспариваемого заключения».

Он также заявил, что суд не отменил само заключение религиоведческой экспертизы Устава УПЦ, а отдельный приказ ГЭСС от 8 июля 2025 года о признаках аффилированности Киевской Митрополии УПЦ продолжает действовать и не относится к этому делу.

Русская линия