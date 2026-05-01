По запросу администрацию города Патриаршая гуманитарная миссия приобрела и доставила в приграничный город 32-кВт генератор…

Необходимость в генераторе большой мощности была вызвана тяжелой ситуацией в энергетическом секторе города Токмака Запорожской области. Регулярные обстрелы выводят из строя объекты инфраструктуры, что приводит к продолжительным отключениям электроэнергии. В этих условиях критически важные предприятия нуждаются в резервных источниках питания. Сейчас генератор, переданный Патриаршей гуманитарной миссией, используется для обеспечения бесперебойной работы городского водоканала. Высокая техническая мощность позволяет обеспечивать стабильную подачу воды, сообщает официальный сайт Патриаршей гуманитарной миссии.

«Этот генератор весит больше тонны, его транспортировка из Москвы в Запорожскую область стала отдельной задачей. Но мы с пониманием отнеслись к запросу администрации города. Важна не только помощь добровольцев на местах — важна системная работа по обеспечению жизнедеятельности пострадавших регионов», — отметил руководитель отдела гуманитарной помощи Патриаршей гуманитарной миссии Дмитрий Тагиль.

Вместе с генератором были переданы необходимые расходные материалы: масла и фильтры. Это позволит обеспечить длительную бесперебойную работу оборудования.

Получив технику, администрация и жители города выразили глубокую благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за помощь со стороны Русской Православной Церкви в критический момент.

Добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии трудятся в Токмаке с ноября 2025 года, развивается программа надомного патронажа для пожилых и маломобильных людей, а также ведется прием в центре помощи, куда жители обращаются за медицинскими, правовыми и социальными консультациями.

Русская Православная Церковь помогает мирным жителям на Донбассе с февраля 2022 года. В приграничных районах, Москве и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, в которых обработано свыше 370 тысяч обращений. Пострадавшим передано более 4 230 тонн гуманитарной помощи. Более 6 935 добровольцев приняли участие в помощи пострадавшим. В рамках проекта восстановления частного жилья нуждающихся в зоне конфликта восстановлено свыше 729 частных домов. Социальную помощь Церкви в регионах зоны СВО координирует Патриаршая гуманитарная миссия.

