Константинопольский Патриархат при помощи властей Греции планирует в ближайшем будущем получить финансовый рычаг давления на Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты, поскольку греческие власти намерены рассмотреть вопрос начала официальной поддержки (читай, финансирования) древних Патриархатов и греческого духовенства в диаспоре. Об этом 27 апреля 2026 года заявила министр образования и по делам религий Греции София Захараки во время своего визита на Фанар, слова которой приводит портал «OrthodoxTimes».

Во время встречи с Константинопольским Патриархом Варфоломеем София Захараки рассказала о планах по разработке нового законодательства, направленного на поддержку духовенства диаспоры и укрепление древних Патриархатов. Она назвала эту инициативу ключевым институциональным шагом, который также позволит оказать поддержку Синайскому монастырю.

Представительница греческого правительства подчеркнула, что предложенный закон является частью более широкой стратегии по усилению роли и значимости древних Патриархатов. Она отметила, что законопроект вскоре будет вынесен на общественное обсуждение, а голосование в парламенте ожидается в июне. Министр также выразила надежду на поддержку со стороны всех партий, подчеркнув важность широкого политического консенсуса для реализации этой инициативы.

София Захараки добавила, что другие Патриархаты, в том числе Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, будут официально проинформированы о новых правилах, что подчеркнёт их более широкое церковное значение.

Патриарх Варфоломей, само собой, приветствовал эту инициативу и поблагодарил правительство Греции и лично министра за неизменную поддержку и интерес к вопросам, касающимся Матери-Церкви и греческих православных общин в Константинополе, на островах Имврос и Тенедос. В ответ Захараки подтвердил давнюю приверженность Греции поддержке Фанара и его глобальной духовной миссии.

Помимо церковных вопросов, министр также рассказала об усилиях по развитию образования на греческом языке в Константинополе и среди греческой диаспоры. Она отметила улучшения в сфере финансовой поддержки преподавателей за рубежом, в том числе то, что учителям, работающим за границей, теперь будет выплачиваться дополнительное пособие в течение пяти лет. Эта мера будет иметь обратную силу.

Захараки также пообещала, что о командировках учителей на 2026−2027 учебный год будет объявлено раньше, чем в предыдущие годы, что позволит лучше спланировать и организовать процесс. Она также подтвердила, что своевременная поставка учебников в греческие школы за рубежом остается приоритетной задачей: ежегодно по всему миру рассылаются тысячи экземпляров.

Откуда у Греции, которая до сих пор пребывает в долгу у кредиторов после сокрушительного финансового кризиса 2010−2015 годов, деньги на все эти проекты, остаётся только догадываться. Однако, Фанар всерьёз рассчитывает, что при помощи Афин сможет вскоре фактически руководить древними Патриархатами.

