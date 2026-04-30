Русская Православная Церковь юридически закрепила свое присутствие в еще одной стране Африканского континента — Патриарший экзархат Африки получил свидетельство о государственной регистрации, сообщает ТАСС со ссылкой на Патриарший экзархат.

Любопытно, что объявление о регистрации Московского Патриархата в Конго совпало с государственным визитом в Россию президента Конго Дени Сассу-Нгессо, которого 29 апреля тепло принял в Кремле Владимир Путин.

Ранее Русская Православная Церковь получила свидетельства о государственной регистрации в Республике Камерун и Республике Мадагаскар.

В августе 2025 года Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин заявил, что Московский Патриархат планирует расширять своё присутствие в столицах африканских государств ради окормления находящихся там россиян и православных африканцев. 23 апреля 2026 года владыка впервые в истории совершил литургию в экономической столице Кот-д'Ивуара Абиджане.

По словам архипастыря, вопрос присутствия русского Православия в государствах Африки требует «некоей основательности», поскольку Русская Православная Церковь пришла в регион надолго.

Со времени образования Патриаршего экзархата Африки в 2021 году Московский Патриархат увеличил своё присутствие на континенте с 4 до более чем 30 стран. Число клириков выросло до 270, а количество приходов и общин — до 350.

