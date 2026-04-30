Сегодня мы вспоминаем русского исследователя Дальнего Востока адмирала Г. И.Невельского, а также выдающегося ученого и государственного деятеля А.Н.Оленина…

Сегодня день памяти русского исследователя Дальнего Востока и Сахалина адмирала Г. И.Невельского, скончавшегося 17 апреля 1876 года.

Геннадий Иванович Невельской родился 23 ноября 1813 г. в селе Дракино Костромской губернии в семье морского офицера. Окончив Морской кадетский корпус (1832) и офицерские классы (1836) Невельской некоторое время служил на Балтийском флоте. В 1848—1849 гг. командуя военным транспортом «Байкал», Невельской совершил переход из Кронштадта через Атлантический и Тихий океаны вокруг мыса Горн в Петропавловск-Камчатский, произвел исследование и составил описание северной части острова Сахалин, Сахалинского залива, устья реки Амур, доказал, что Сахалин остров, а не полуостров и установил доступность Амура для морских судов.

Под руководством Невельского российские моряки исследовали и составили описание западного побережья Камчатки, восточных берегов Охотского моря, северной части Сахалина, Сахалинского залива, устья р. Амура. Основываясь на полученных экспедицией Невельского результатах, Морское министерство приняло решение о проведении широкомасштабных обследований восточных берегов Российского государства, назначив его руководителем исследований.

В 1850—1855 гг. Невельской руководил Амурской экспедицией, которой были проведены исследования в низовьях Амура, на острове Сахалин и в Татарском проливе. Летом 1850 г. исследователь поднял русский флаг в основанном им посту Николаевском (позже г. Николаевск-на-Амуре), а в 1853 г. — в заливе Императора Николая (Советская гавань) и в южной части Сахалина.

Деятельность экспедиций под руководством Г. И.Невельского имела не только чисто научное, но и большое политическое и экономическое значение, способствовала окончательному установлению государственной границы с Китаем по договорам 1858−1860 гг., закреплению обширного Дальневосточного края за Российской Империи. В признание заслуг русского адмирала его именем названы: пролив (самая узкая часть Татарского пролива), залив, гора и город на Сахалине. Невельскому установлены памятники во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Солигаличе. Имя Невельского также носит Дальневосточная государственная морская академия гражданского торгового флота.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского филолога, палеографа, археолога, публициста и государственного деятеля А.Н.Оленина, скончавшегося 17 апреля 1843 года.

Алексей Николаевич Оленин родился 21 ноября 1763 г. Образование получил в Страсбургском университете и Дрезденском артиллерийском училище. Оленин участвовал в шведской кампании 1789−90 гг. и в действиях против польских конфедератов в 1792 г. При Императоре Павле I он был обер-прокурором в Сенате и директором школы титулярных юнкеров, учрежденной для образования юристов. С 1803 г. был назначен товарищем министра уделов, а в 1811 г. — директором Императорской публичной библиотеки и в 1817 — президентом Академии художеств.

Как член Академии наук Оленин принимал участие в составлении славяно-русского словаря, который, по его мнению, должен был заключать в себе слова, не исключая даже «наречия простолюдинов». Разобрав надпись на тмутараканском камне и сделав ее критическую оценку, Оленин положил начало русской палеографии. Он написал много статей и брошюр, посвященных археологическим изысканиям и изданных археологическим обществом.

По своим политическим воззрениям Оленин примыкал к партии А.С.Шишкова, вел непримиримую войну с галломанией, принимал деятельное участие в «Беседе любителей русского слова». Он был хозяином одного из самых знаменитых салонов 1-й трети XIX в. и, по свидетельству С.Т.Аксакова, «все без исключения русские таланты того времени собирались около него».

В годы войны с Наполеоном в 1806−07 гг. он участвовал в земском ополчении и пожертвовал 2000 рублей и две пушки, за что был награжден золотой медалью. Пламенный патриотизм и неприятие к Наполеону нашли отражение в «Письме к архимандриту Филарету», а также в составленных им «Рассказах из истории 1812 г.», в которых автор осветил нравственно-патриотические поступки русских солдат и крестьян, явившихся закономерными плодами «родительского семейного правления» в России, и зверств, дикости, богохульства французов — «детей неистовой Французской революции».

В этот же день, 17 апреля 1818 года родился Император Александр II Николаевич (день памяти 1 марта 1881 года).

Русская линия