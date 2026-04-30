Суд обязал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести переработать документ, на основании которого режим Зеленского пытается запретить УПЦ…

6 апреля 2026 года Шестой апелляционный административный суд Киева принял постановление по иску Киевской митрополии УПЦ к Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести и её главе Виктору Еленскому и потребовал переработать документ, на основании которого режим Зеленского пытается запретить УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу Украинской Православной Церкви, отменил решение первой инстанции и принял новое решение, которым признал ключевые доводы Киевской Митрополии обоснованными.

В своем постановлении суд прямо констатировал незаконность бездействия государственного органа. В частности, отмечено:

«Признать противоправным бездействие Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о нерассмотрении заявления Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви от 10.01.2023 № 0029 об отводе членам Экспертной группы <…> и непринятие соответствующего решения по результатам такого рассмотрения».

Суд подчеркнул, что не рассмотрение заявления об отводе является существенным нарушением процедуры, которое подвергает сомнению беспристрастность проведенной экспертизы.

Более того, суд особо заметил, что отсутствие чёткой процедуры в законодательстве не освобождает орган власти от обязанности обеспечить справедливость процесса. В связи с этим суд пришёл к принципиальному выводу о дефектности всей процедуры экспертизы: «Установленное судом нарушение процедуры является существенным, поскольку предопределяет дефектность как заключения религиоведческой экспертизы, так и обжалуемого приказа ГЭСС».

На основании этого апелляционный суд признал незаконными и последующие действия должностного лица государственного органа. В постановлении указано: «Признать противоправными действия председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского по утверждению Вывода <…> при нерассмотренном заявлении <…> об отводе».

Ключевым следствием рассмотрения дела стала отмена самого решения государственного органа: «Признать противоправным и упразднить приказ Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 27.01.2023 №Н-8/11..».

Таким образом, суд фактически подтвердил, что проведенная ранее религиоведческая экспертиза была осуществлена с существенными нарушениями процедуры, повлиявшими на ее результат и правомерность.

Постановление Шестого апелляционного административного суда вступило в законную силу с момента его принятия.

