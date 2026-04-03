Антиохийский Патриарх Иоанн: Необходимо срочно принять решительные меры против всех, кто подрывает гражданский мир в Сирии

2 апреля 2026 года Антиохийский Патриарх Иоанн X принял в Патриаршей резиденции в Дамаске советника президента Сирии по связям со СМИ доктора Ахмада Моваффака Зидана, передает портал «OrthodoxTimes».

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, уделив особое внимание недавним событиям в Эс-Сукейлебии, где были зафиксированы случаи насилия против христианского населения. Патриарх Иоанн X подчеркнул необходимость принятия решительных мер против всех, кто подрывает гражданский мир в Сирии, и отметил, что подобные инциденты нельзя оставлять без внимания.

Его Блаженство предостерёг от попыток разжечь межконфессиональную рознь, отметив, что Сирия исторически была страной сосуществования и гармонии между различными общинами. Глава Антиохийского Патриархата подчеркнул важность сохранения этого наследия и поддержания социального единства, особенно в нынешние непростые времена.

Со своей стороны, доктор Зидан выразил признательность Антиохийской Церкви за её историческую роль в налаживании связей и развитии диалога между различными религиозными и социальными группами Сирии. Он отметил, что Церковь продолжает вносить свой вклад в продвижение идей мирного сосуществования и национального единства.

Встреча завершилась в духе взаимопонимания, подтвердившего общую приверженность поддержанию стабильности, укреплению социальной сплоченности и защите многовековой традиции сосуществования в Сирии.

Хотелось бы верить, что сирийские власти сделают выводы из случившегося и больше не допустят повторения возмутительных событий в Эс-Сукейлебии.

