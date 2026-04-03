Святой преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев) родился 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево Арефинской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. При крещении он был назван Василием в честь преподобного Василия Нового, исповедника.

После смерти отца в 1876 году десятилетним отроком Василий отправляется на заработки в Санкт-Петербург. Здесь он обращается в Александро-Невскую лавру и просит принять его в монастырь. В ответ же услышит наставление, оказавшееся пророческим: до поры оставаться в миру, творить богоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей, а затем, по обоюдному согласию с супругой, принять монашество. Во исполнение этого благословения в 1890 году Василий женился на молодой девушке Ольге.

В 1892 году Василий Николаевич открыл собственное дело. Обладая большим опытом и имея прочные торговые связи, он организовал контору по заготовке и продаже пушнины. В 1895 году он стал действительным членом Общества для распространения коммерческих знаний в России и поступил на Высшие коммерческие курсы, организованные при обществе. Деятельность общества отличалась патриотической направленностью. Его члены считали своим долгом, прежде всего, всемерно содействовать Императору и правительству в области национального экономического развития. Государь, со своей стороны, также находил работу общества весьма полезной и своевременной, и в 1896 году выделил из личных средств 100 тыс. рублей на его развитие.

После революции 1917 года семья Муравьевых, всегда готовая разделить любые испытания с горячо любимой Отчизной и своим народом, выехала за город и проживала по большей части в поселке Тярлево, расположенном между Царским Селом и Павловском.

В 1920 году Василий по обоюдному согласию с женой принял монашество в Александро-Невской Лавре с именем Серафим. После тяжелых подвигов и трудов во славу Божию, будучи уже старцем, иеросхимонах Серафим стал ее духовником. С 1930 года и до своей кончины в 1949 году он жил в Вырице. За любовь к людям Господь даровал вырицкому подвижнику великую духовную мудрость, слово врачевания немощных душ, слово истинного провидения и пророчества.

Подражая своему небесному учителю преподобному Серафиму Саровскому, вырицкий старец принял на себя новый подвиг — он молился в саду на камне перед иконой Саровского чудотворца. Первые свидетельства о молении святого Серафима Вырицкого на камне относятся к 1935 году, когда гонители обрушили на Церковь новые страшные удары. С началом Великой Отечественной войны старец усилил свой подвиг — стал совершать его ежедневно. И достигали Престола Божия молитвы незабвенного старца — Любовь отзывалась на любовь!

Старец иеросхимонах Серафим отошел ко Господу 3 апреля 1949 г., в день празднования Воскрешения праведного Лазаря, предваряющий праздник Входа Господня в Иерусалим. Град небесный — горний Иерусалим — распахнул свои врата пред новым небожителем, навсегда приняв его в свои Божественные чертоги.

В 2000 году Серафим Вырицкий был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Множество паломников едет в Вырицу поклониться преподобному и получить от него помощь.

Сегодня мы также вспоминаем первую в Россию женщину-офицера, «кавалерист-девицу» Надежду Андреевну Дурову, скончавшуюся 21 марта 1866 г.

Она родилась в сентябре 1783 г. в Киеве в семье отставного гусарского ротмистра и городничего г. Сарапула А.В.Дурова. В 1806 г. Дурова, переодевшись в мужское платье, ушла из дома. Выдавая себя за дворянина, желавшего поступить на военную службу, она присоединилась к направлявшемуся на театр боевых действий с французами донскому казачьему полку С.Ф.Балабина. В марте 1807 г. ее приняли «товарищем» (рядовым из дворян) в Конно-Польский уланский полк под именем Александра Васильевича Соколова. В составе этого полка она приняла участие в боях под Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом, и за спасение жизни офицера была награждена знаком отличия Военного ордена (солдатским Георгиевским крестом).

В конце 1807 г., из-за прошения отца, требовавшего вернуть дочь в семью, Дурову вызвали на аудиенцию к Императору Александру I, который разрешил продолжить службу, но уже под именем Александрова Александра Андреевича. В чине корнета Дурову перевели в Мариупольский гусарский полк, а в 1811 г. — в Литовский уланский полк. В 1812 г. она приняла участие в боевых действиях от границ России до Тарутина, получила в Бородинском сражении контузию ядром в ногу и была произведена в чин поручика. После отпуска для излечения ран участвовала в кампаниях 1813−14 гг., отличилась при Модлине и Гамбурге.

Прослужив около десяти лет, в 1816 г. Дурова вышла в отставку в чине ротмистра. Благодаря А.С.Пушкину, опубликовавшему ее записки сначала в отрывках, а затем отдельным изданием, получила литературную известность. Позднее вышел ряд ее беллетристических произведений, но с 1840-х годов она прекратила литературную деятельность.

