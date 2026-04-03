3 апреля 2026 года в Тбилиси состоялось очередное заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви, на котором были рассмотрен ряд вопросов, как внутреннего, так и внешне-церковного характера, сообщает агентство «Спутник-Грузия».

Как сообщил глава Службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе, в центре внимания Синода были «внутренние церковные вопросы и политическое положение в регионе».

«Ни одно из заявлений, которые были сделаны, будто бы должны были быть вынесены какие-то сложные вопросы, в очередной раз не оправдались. Поэтому давайте не будем вводить население в заблуждение, давайте все это запомним», — заявил священник.

По его словам, члены Синода рассмотрели вопрос состояния монастырей, расположенных на территориях, неподконтрольных центральным властям Грузии, положение в епархиях, расположенных в высокогорных регионах страны, а также литургические вопросы. Члены Синода рассмотрели политическую и военную ситуацию в регионе и соседних странах.

«Это был обычный рабочий режим. В основном он касался внутренних церковных вопросов. Всё остальное — спекуляция», — отметил отец Андрия.

Более подробно темы будут прописаны в заключении Священного Синода, сообщил он.

Ранее в прессе появились сообщения, что на прошедшем заседании якобы должны были быть избраны три кандидата на Патриарший престол Грузинской Церкви, что в итоге не подтвердилось.

«Общее собрание епископата состоится в течение двух месяцев после кончины Патриарха, и все решения будут приниматься строго в соответствии с Уставом. Архиереи сохраняют ответственность за единство Церкви и будут принимать решения в этом духе», — отметил глава Службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии, призывав журналистов не опережать события.

Русская линия