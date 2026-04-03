3 апреля 2026 года, в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим, состоялась передача из Государственной Третьяковской галереи в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя города Москвы Владимирской и Донской икон Божией Матери. Это иконы входят в число наиболее почитаемых на Руси чудотворных образов Пресвятой Богородицы, сообщает Патриархия.Ru.

В комментарии Правового управления Московской Патриархии отмечается, что иконы переданы в безвозмездное пользование сроком на 49 лет.

В отношении Владимирской иконы заключен договор между Третьяковской галереей и Патриаршим подворьем кафедрального соборного Храма Христа Спасителя города Москвы в соответствии с утвержденной Министерством культуры Российской Федерации типовой формой, предусматривающей соблюдение всех необходимых требований, обеспечивающих сохранность святыни.

На аналогичных условиях икона «Богоматерь Донская» передана Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Донского ставропигиального мужского монастыря, с временным ее размещением в Храме Христа Спасителя. После окончания реставрационных работ в Большом соборе Донского монастыря Донская икона Божией Матери будет размещена в иконостасе этого храма.

Телеграм-канал Третьяковской галереи сообщает, что обе иконы остаются частью государственного Музейного Фонда Российской Федерации и продолжат числиться в собрании галереи. В соответствии с условиями договора о передаче, специалистам Государственной Третьяковской галереи предоставляется беспрепятственный доступ к иконам для регулярного осмотра и мониторинга состояния сохранности, а сами иконы будут размещены в специализированных витринах, поддерживающих необходимый климат и исключающих любые риски ухудшения состояния икон.





Икона Пресвятой Богородицы «Владимирская» была привезена на Русь из Константинополя около 1130 года в дар князю Мстиславу Владимировичу, поставившему ее в одном из храмов Вышгорода — княжеского города вблизи Киева. В середине XII века, отправляясь в свою вотчину и желая заручиться небесным покровительством, сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский перенес почитаемый вышгородский образ Богоматери в Северо-Восточные земли, а по окончании строительства владимирского Успенского собора разместил икону в нем. Почитание иконы росло и постепенно ее стали именовать Владимирской, по названию города, в котором она прославилась чудесами и исцелениями и откуда ее перенесли в XV веке в Москву. С этого времени местом пребывания образа стал Успенский собор Московского Кремля. После революции, в 1918—1919 годах глубоко почитавшаяся и известная по многочисленным упоминаниям в летописях икона была расчищена реставраторами из-под глухих слоев копоти и поздних записей, и спустя десятилетие передана в Государственную Третьяковскую галерею. С 1999 года икона находилась в храме-музее святителя Николая в Толмачах, в специально оборудованной витрине-киоте.

Донская икона Божией Матери поступила в Третьяковскую галерею в 1930 году из Государственного Исторического музея, куда была передана Комиссией по раскрытию и сохранению памятников древнерусской живописи. Комиссией осуществлялась реставрация иконы, вынутой из местного ряда иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля в 1919 году. По предположению исследователей, икона была написана для Успенского собора Коломны, в иконостасе которого и находилась до середины XVI века, когда, по повелению царя Ивана Грозного, была перенесена в Москву. Широкое почитание икона приобрела в конце того же столетия: во время нашествия Казы-Гирея царь Феодор Иоаннович молился перед ней в походной церкви, на месте которой в память о заступничестве Богоматери и отступлении крымского войска был основан Донской монастырь. Как следует из монастырской описи, в 1593 году с древней иконы, по-прежнему находившейся в местном ряду иконостаса кремлевского Благовещенского собора, сделали список, который впоследствии поместили по правую сторону Царских врат собора Донского монастыря (в настоящее время этот образ находится в Большом соборе монастыря).

