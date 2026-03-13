Митрополит Халкидонский Эммануил не оставляет попыток оказать давление на Болгарского Предстоятеля, чтобы тот, не мытьём так катанием, признал «ПЦУ»…

12 марта 2026 года Болгарский Патриарх Даниил принял в своей резиденции в Софии делегацию Константинопольского Патриархата, в состав которой вошли митрополит Халкидонский Эммануил, митрополит Имвросский и Тенедский Кирилл, а также архимандрит Эфиос, великий экклезиарх и руководитель аппарата Константинопольского Патриарха, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Со стороны Болгарской Православной Церкви на встрече также присутствовали митрополит Неврокопский Серафим и епископ Браницкий Иоанн, первый викарий Софийской митрополии.

В ходе беседы делегация передала Болгарскому Патриарху братские приветствия от Константинопольского Патриарха Варфоломея. Они также вспомнили памятные моменты мирного визита Патриарха Даниила на Фанар в декабре прошлого года и подчеркнули важность продолжения диалога для сохранения единства Святой Православной Церкви.

Делегация также проинформировала Предстоятеля Болгарской Православной Церкви о предстоящих торжествах по случаю 35-летия Патриаршего служения и 65-летия рукоположения во диаконы Патриарха Варфоломея. Торжества пройдут в октябре 2026 года на острове Имврос, где родился Патриарх.

Таким образом, похоже, что речь шла о желании фанарской делегации побудить Патриарха Даниила принять участие в данных торжествах, на которые, в свою очередь, Фанар может пригласить и украинских раскольников.

Общеизвестно, что Патриарх Даниил выступает категорически против признания «ПЦУ» и накануне своего первого визита на Фанар выдвигал условие, чтобы в Стамбуле не было представителей Епифания Думенко. Тем не менее, несмотря на договорённости, Патриарх Варфоломей помянул во время Литургии при Болгарском Патриархе главу «ПЦУ», что вызвало смущение у многих православных верующих в Болгарии.

Теперь фанариоты надеются, что смогут «дожать» Болгарского Патриарха, и для этого они организуют всё новые провокации с участием Патриарха Варфоломея и торжеств в его честь.

Согласился ли Патриарх Даниил приехать на торжества на остров Имврос, пока неизвестно.

