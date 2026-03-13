Болгарский Патриарх Даниил принял в Софии делегацию Константинопольского Патриархата
Митрополит Халкидонский Эммануил не оставляет попыток оказать давление на Болгарского Предстоятеля, чтобы тот, не мытьём так катанием, признал «ПЦУ»…
12 марта 2026 года Болгарский Патриарх Даниил принял в своей резиденции в Софии делегацию Константинопольского Патриархата, в состав которой вошли митрополит Халкидонский Эммануил, митрополит Имвросский и Тенедский Кирилл, а также архимандрит Эфиос, великий экклезиарх и руководитель аппарата Константинопольского Патриарха, сообщает портал «OrthodoxTimes».
Со стороны Болгарской Православной Церкви на встрече также присутствовали митрополит Неврокопский Серафим и епископ Браницкий Иоанн, первый викарий Софийской митрополии.
В ходе беседы делегация передала Болгарскому Патриарху братские приветствия от Константинопольского Патриарха Варфоломея. Они также вспомнили памятные моменты мирного визита Патриарха Даниила на Фанар в декабре прошлого года и подчеркнули важность продолжения диалога для сохранения единства Святой Православной Церкви.
Делегация также проинформировала Предстоятеля Болгарской Православной Церкви о предстоящих торжествах по случаю 35-летия Патриаршего служения и 65-летия рукоположения во диаконы Патриарха Варфоломея. Торжества пройдут в октябре 2026 года на острове Имврос, где родился Патриарх.
Таким образом, похоже, что речь шла о желании фанарской делегации побудить Патриарха Даниила принять участие в данных торжествах, на которые, в свою очередь, Фанар может пригласить и украинских раскольников.
Общеизвестно, что Патриарх Даниил выступает категорически против признания «ПЦУ» и накануне своего первого визита на Фанар выдвигал условие, чтобы в Стамбуле не было представителей Епифания Думенко. Тем не менее, несмотря на договорённости, Патриарх Варфоломей помянул во время Литургии при Болгарском Патриархе главу «ПЦУ», что вызвало смущение у многих православных верующих в Болгарии.
Теперь фанариоты надеются, что смогут «дожать» Болгарского Патриарха, и для этого они организуют всё новые провокации с участием Патриарха Варфоломея и торжеств в его честь.
Согласился ли Патриарх Даниил приехать на торжества на остров Имврос, пока неизвестно.
