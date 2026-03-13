Глава Архиепископии Константинопольского Патриархата в США Архиепископ Элпидофор в письме Константинопольскому Патриарху Варфоломею от 21 ноября 2025 года, попавшем в распоряжение американской редакции СПЖ, рассказал о недавнем скандале, вызванном заявлениями представителей Ордена архонов, призвав главу Фанара поставить им это на вид, сообщает СПЖ.

Как следует из документа, во время встреч с конгрессменами духовенства и верующих ряда Поместных Православных Церквей в защиту УПЦ глава Ордена Архонтов Антоний Лимберакис без предварительного согласования с Архиепископом выпустил резкое заявление, в котором все участники делегации были огульно названы «агентами России». При этом в делегацию входили представители Антиохийской, Сербской Православных Церквей и Православной Церкви в Америке.

Архиепископ Элпидофор сообщает, что проект этого заявления был прислан ему по электронной почте в полдень 19 ноября, а уже через два часа, прежде чем он успел его прочитать, коммюнике было опубликовано изданиями Ордена. Поскольку пресс-служба Архиепископии по сложившейся практике перепубликовывает материалы Ордена, заявление появилось и на её ресурсах, что было воспринято другими иерархами как выражение личной позиции Архиепископа Элпидофора.

«В ходе консультаций звучали крайние точки зрения о полном выходе или временном приостановлении участия в Епископском собрании. Будучи немедленно поставлен в известность, я действовал без промедления: прежде всего, довёл до их сведения, что данное заявление не выражает моих чувств и взглядов и было перепубликовано социальными сетями Святой Архиепископии автоматически. Затем электронные перепубликации упомянутого заявления были удалены из ресурсов Святой Архиепископии, и я инициировал подготовку личного заявления для нормализации обстановки», — пояснил владыка Элпидофор.

В разделе письма «Комментарии и наблюдения» Архиепископ прямо указывает Патриарху Варфоломею, что инцидент с архонтами выявил системную проблему — склонность Ордена к самостоятельным действиям без согласования со своим архипастырем. В связи с этим владыка Элпидофор предлагает, чтобы Фанар дал Ордену соответствующее указание о более тесном сотрудничестве с Архиепископией.

По оценке самого владыки Элпидофора, усилия православной делегации в Вашингтоне «не дали бы ожидавшихся результатов и оказали бы минимальное воздействие на церковные дела», если бы не коммюнике Ордена архонтов, которое поставило Архиепископию в затруднительное положение и вынудило её публично обозначить свою позицию.

Сложно судить, насколько правдивы слова Архиепископа Элпидофора в письме Патриарху Варфоломею, и правда ли он ничего не знал о готовящемся заявлении Ордена архонтов против представителей целого ряда Поместных Православных Церквей. Нельзя исключать, что в данном случае мы являемся свидетелями обыкновенного стремления церковного чиновника оправдаться перед вышестоящим начальником за скандал, в который он оказался замешан, а правдой здесь вовсе и не пахнет.

Впрочем, важно здесь совсем не это. А то, что впервые за многие годы в СМИ утекла фанарская переписка Патриарха Варфоломея со своим приближённым, и, как кажется, сделано это было специально. На Фанаре осознали в какую непростую ситуацию попали с поддержкой украинских раскольников и негласным одобрением гонений на Украинскую Православную Церковь, а потому вынуждены демонстрировать православному миру, что далеко не все фанариоты разделяют жесткую позицию по ситуации на Украине.

Иными словами, публикация письма владыки Элпидофора призвана хотя бы отчасти разрядить ту непростую обстановку в отношениях Фанара и ряда Поместных Церквей, которая сложилась после вторжения Константинопольского Патриархата на Украину и начала гонений на верующих УПЦ. А это значит, что даже до представителей Константинополя начало доходить, что попытки силой продавить своё решение по признанию «ПЦУ» ни к чему хорошему не приведут.

Русская линия