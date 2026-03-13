Cвященномученик Арсений, митрополит Ростовский, родился в 1697 году в семье униатского священника выходца из польской шляхты и в миру звался Александром Ивановичем Мацеевичем. В 1715 г. он поступил в Киевскую Духовную академию, где в следующем году был пострижен в монахи и рукоположен во иеродиакона Новгород-Северского Спасо-Преображенского монастыря. В 1723 г. о. Арсений стал иеромонахом и был оставлен при Духовной академии в качестве проповедника.

В 1728—1729 гг. находясь на послушании в Киево-Печерской лавре, о. Арсений был направлен с проповеднической миссией в Тобольск. В 1733 г. он совершил путешествие по Сибири, затем, находясь в Соловецком монастыре, обращал в Православие старообрядцев, в 1734 1737 участвовал в Камчатской экспедиции C.П.Крашенинникова.

Вернувшись в столицу Империи, о. Арсений был назначен законоучителем Сухопутного шляхетского кадетского корпуса и гимназии при Академии наук. В это же время он проявил себя как горячий поборник чистоты Православия, требовал вмешательства государственной власти в борьбу с раскольниками и еретиками, выступал за применения смертной казни в отношении еретиков и иудеев, совращающих православных в свою веру.

В 1741 г. о. Арсений стал митрополитом Сибирским, а в 1742 г. митрополитом Ростовским и Ярославским, с назначением членом Св. Синода.

Являясь сторонником возвращения к допетровским порядкам, митрополит резко выступал против церковного реформирования, начавшегося с царствования Императора Петра I, требовал удаления светских лиц из Св. Синода, подал Государыне Императрице Елизавете Петровне записку с проектом восстановления патриаршества. Митрополит также выступил против сторонников секуляризации монастырских земель в 1763 г. совершив чин отлучения их от Церкви.

За свои резкие выступления против инициатив светских властей митрополит Арсений был лишен архиерейства и сослан в Ферапонтов, а затем Николо-Карельский монастырь. В 1767 г. по доносу он был обвинен в том, что выражал сомнения в правах Императрицы Екатерины II Алексеевны на Престол (владыка выражал свое сочувствие Великому Князю Павлу Петровичу будущему Императору Павлу I), был лишен монашеского звания и пожизненно заключен в Ревельскую крепость. Содержался под охраной солдат, не знавших русского языка в камере с замурованной дверью, где и умер под прозвищем «Андрея Враля».

«Почти вся жизнь Арсения представляет нам непрерывную борьбу то с духовною и светскою властью, то с раскольниками и вольнодумцами, то с личными его врагами и гонителями. В его поступках обличается его твердый до упорства, прямой до упрямства характер, который не поддается власти и не уступает силе, когда действия их несогласны с его убеждениями и правилами. Его личных убеждений не поколебали ни царский гнев, ни восстание на него собратий, ни лишение святительского сана, ни истома в мрачной и душной тюрьме. ни угрожавшая ему смертная казнь. Обрекши себя на жертву за право собственности духовенства, Арсений действовал не тайно, не ухищренно, но прямо, открыто, писал и говорил смело с самоотвержением, потому что смотрел на дело свое как на дело Божие, за которое стоять и жертвовать собою вменял себе в священную обязанность. Народ, сострадая о нем, как о несчастном пастыре, почитал его правдивым, благочестивым, ревностным поборником Православия», писал о владыке профессор И.М.Снегирев.

В 2000 г. митрополит Арсений был посмертно восстановлен в сане (как снятом по политическим мотивам) и прославлен Русской Православной Церковью как «ревностный святитель Церкви, принявший мученическую смерть за Христа и Его Церковь, почитаемый народом Божиим за смиренное перенесение скорбей и нестяжательность».

Русская линия