26 февраля 2026 года в Патриаршем дворце в Белграде Сербский Патриарх Порфирий принял заместителя премьер-министра Правительства Республики Северная Македония Ивана Стоилковича, который вручил Предстоятелю Сербской Православной Церкви «Святосавскую грамоту». Таким образом власти Македонии выразили Его Святейшеству глубокую благодарность и уважение за вклад в жизнь православного народа в Македонии, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на «OrthodoxTimes».

«Этим актом сербы Северной Македонии выражают своё глубочайшее уважение и глубокую благодарность Его Святейшеству Патриарху Порфирию за всё что он делает на благо сербского православного народа, и особенно для тех, кто проживает в Северной Македонии», — заявил Стоилкович. Заместитель премьер-министра македонского правительства подчеркнул, что на протяжении веков Сербская Церковь составляла краеугольный камень духовной, культурной и национальной самобытности всех сербов.

Собеседники единодушно пришли к выводу, что церковное единство и соборность, как общее стремление, наиболее подлинно проявляются и подтверждаются через взаимную любовь, уважение и братские отношения между Сербской Православной Церковью и Македонской Православной Церковью — Охридской архиепископией. Они также особо отметили, что дух святого Саввы остается для сербов верным ориентиром и духовным компасом перед лицом современных вызовов.

Русская линия