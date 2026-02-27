Всего помощь получили 1150 семей в районах и окрестностях Туамасины — Танамакуа, Мурарану, Мангарану, Аналакининина и Махадзанга…

10 февраля 2026 года на восточное побережье Мадагаскара обрушился мощный тропический циклон «Гезани», ударив прямо по второму по величине городу страны Туамасина и окрестностям. В результате стихийного бедствия погибли люди, затоплены улицы, повреждены дома, повалены столбы ЛЭП, а деревья вырваны с корнем. Удар стихии затронул приходы и верующих Русской Православной Церкви в этой части острова, сообщает официальный сайт Патриаршего экзархата Африки.

При поддержке жертвователей Патриарший экзархат Африки передал гуманитарную помощь пострадавшим.

С 17 по 23 февраля раздачу помощи местным жителям координировали благочинный Северного церковного округа Мадагаскара иерей Василий Рандрианайву, клирики благочиния иерей Серафим Зафилайи и иерей Иоаким Цимакуа.

Были закуплены и розданы 7 тонн риса, 1200 бутылок растительного масла, 50 одеял, 37 комплектов осветительных приборов и строительные материалы из дерева и металла для ремонта домов. Также семьи получили упаковки печенья, лапши и гигиенических принадлежностей.

Всего помощь получили 1150 семей в районах и окрестностях Туамасины — Танамакуа, Мурарану, Мангарану, Аналакининина и Махадзанга.

22 февраля, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), иерей Василий Рандрианайву и иерей Серафим Зафилайи совершили Божественную литургию на приходе Святой Троицы в Туамасине.

По окончании богослужения был отслужен молебен о пострадавших. После службы состоялась раздача помощи, в которой участвовали прихожане, в том числе молодежь и подростки.

Русская линия