Такое решение позволило бы всем православным христианам в России посвятить этот день распинаемому Христу, отметили в Церкви…

В Русской Православной Церкви были бы рады, если бы российские власти объявили выходной день в Страстную пятницу — самый скорбный день церковного года с важными богослужениями перед Пасхой, который в некоторых странах является нерабочим. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос на пресс-конференции, посвященной Великому посту, передаёт РИА Новости.

Последняя перед Пасхой Страстная седмица — время наиболее строгого поста. Страстная пятница — это день воспоминания крестных страданий и распятия Христа. Утром в пятницу не служат Литургию, а днём проходит Вечерня с выносом Плащаницы, на которой изображают Спасителя, лежащего во гробе. Вечером в пятницу в храмах служат Утреню Великой субботы, в конце которой совершается Крестный ход с Плащаницей вокруг храма, что символизирует погребение Иисуса Христа в пещере.

«Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос (о введении выходного на Страстную пятницу — ред.) возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения. Мы не выходим с декларациями, заявлениями, или тем более требованиями, понимаем все особенности современной жизни. Но мне кажется, что, если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии», — сказал Владимир Легойда в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

В поддержку выходного дня в Страстную пятницу высказался и другой участник пресс-конференции — председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин.

«В Страстную пятницу, действительно, хорошо бы сделать выходной день. Надо сказать, что во многих странах Европы это выходной», — сказал священник. По его словам, выходные в важные церковные даты позволили бы людям посещать богослужения.

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.

Русская линия