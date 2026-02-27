Святой равноапостольный Кирилл (до монашества — Константин), учитель Словенский происходил из знатной славянской семьи, жившей в греческом городе Солуни. С малых лет он отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей. Вскоре Константин в совершенстве постиг все науки и многие языки. По окончании учения святой принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Святой Кирилл с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с магометанами.

Стремясь к уединению, вскоре он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но в 857 году по повелению императора оба брата отправились на проповедь христианства к хозарам. По дороге они останавливались в Корсуни, где обрели мощи священномученика Климента, папы Римского. Прибыв к хозарам, святые братья крестили хозарского князя и с ним весь народ. На пути домой они снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон.

В 862 году начался главный подвиг святых братьев. По просьбе моравского князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому труду. С помощью своего брата Мефодия и учеников он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и ряд богослужебных книг. Затем святые братья были вызваны в Рим по приглашению Римского папы, где папа Адриан встретил их с великой честью, ибо они принесли туда мощи священномученика Климента.

Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело — просвещение славянских народов светом истинной веры.

К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий были причислены еще в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку. Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.

Сегодня также день памяти человека, следовавшего заветам просветителя славян, писательницы и общественной деятельницы графини Софии Дмитриевны Толь, которая скончалась в 1917 г. Она родилась 30 сентября 1854 г. и была единственной дочерью выдающегося государственного деятеля графа Дмитрия Андреевича Толстого. С молодых лет графиня не увлекалась светской жизнью, была известна своей благотворительностью, а особенно своими исследованиями о масонстве. Ее труды «Масонское действо. Исторический очерк о заговоре декабристов» (1914) и «Ночные братья. Опыт исторического исследования о масонстве в Германии» (1911) получили широкую известность. Ее муж граф Сергей Александрович Толь (1848−1918) был петербургским губернатором, членом Государственного Совета, членом Совета Русского Собрания. Осенью 1918 г. он стал жертвой «красного террора».

Русская линия