В Троице-Сергиевой Лавре представили икону «Святые покровители трезвости»
В обители прошёл практический семинар «Трезвенное и нравственное просвещение в современном мире»…

Икона *Святые покровители трезвости* и участники практического семинара по трезвости26−29 января в рамках XXXIV Международных Рождественских чтений в Троице-Сергиевой Лавре прошли секция и практический семинар «Трезвенное и нравственное просвещение в современном мире». Участники мероприятий обсудили вопросы помощи людям с алкогольной и другими зависимостями, представили церковные практики трезвого образа жизни, сообщает Диакония.Ru.

Секция «Трезвенное и нравственное просвещение в современном мире» прошла под председательством епископа Глазовского и Игринского Виктора. Также в работе президиума участвовали епископ Каинский и Барабинский Владимир и епископ Ноябрьский Феодосий, викарий Салехардской епархии. С приветственным словом к участникам секции обратился ректор Московской духовной академии, наместник Троице-Сергиевой Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Одним из основных событий секции стало представление иконы «Святые покровители трезвости». Это десятилетний труд иконописцев, супругов иерея Михаила и Екатерины Енуковых. Отец Михаил — клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского Северо-Восточного викариатства города Москвы, а также координатор по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма Северо-Восточного викариатства. Свою жизнь он посвятил избавлению людей от зависимостей. В ходе секции отец Михаил рассказал о многолетней научной работе, которая сопутствовала написанию образа «Святые покровители трезвости».

В Троице-Сергиевой Лавре представили икону *Святые покровители трезвости*Участники секции смогли не только приложиться к иконе святых, но и получить копии образа, которые увезли с собой.

За многолетний труд по написанию иконы «Святые покровители трезвости» и помощь людям, страдающим алкоголизмом, наркоманией и другими зависимостями, супруги Енуковы получили награды Синодального отдела по благотворительности — медали святого праведного Филарета Милостивого III степени.

На секции была также презентована новая книга руководителя Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Московской епархии, православной школы трезвости Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» диакона Иоанна Клименко «Я не алкоголик».

Книга состоит из 2 частей. Первая посвящена описанию ступеней перехода к алкогольной зависимости, вторая — объяснению, как поэтапно вернуться к нормальной жизни. Также прилагается тест на определение алкогольной зависимости и полезные контакты, по которым можно обратиться за помощью.

В ходе секции 450 книг «Я не алкоголик», изданных Синодальным отделом по благотворительности, были переданы участникам секции. Новую книгу в формате PDF, EPUB, MOBI, FB2 можно также скачать на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Также на конференции с докладами выступили председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» протоиерей Игорь Бачинин, руководитель епархиального отдела утверждения трезвости Сергиево-Посадской епархии протоиерей Илья Шугаев, представители российских и зарубежных трезвеннических инициатив и проектов.

Главной темой практического семинара стала деятельность общецерковного сообщества православных трезвенников — Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение». Участники семинара обсудили вопросы взаимодействия с органами власти, общинной жизни, помощи страждущим зависимостями и их родственникам.

О том, как сделать трезвый и нравственный образ жизни популярным, рассказали представители церковных проектов помощи зависимым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новороссийска, Надыма, Якутии, Удмуртии и других регионов.

Также священнослужители, специалисты и добровольцы церковных проектов помощи зависимым обменялись опытом, представили новые проекты и запланировали ближайшие мероприятия на предстоящий год.

Работу направлений семинара курировали руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин, протоиерей Игорь Бачинин и диакон Иоанн Клименко.

«Мы сердечно благодарим наместника Троице-Сергиевой Лавры епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла за возможность молитвенного общения и приобщения к современным практикам социального служения в обители святого Сергия Радонежского, который во время своей земной жизни был примером трезвости и любви к Богу», — отметил Валерий Доронкин.

Организаторами секции и практического семинара «Трезвенное и нравственное просвещение в современном мире» выступили Координационный центр по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма Синодального отдела по благотворительности и Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение». Участниками мероприятий стали представители 65 епархий — более 200 человек из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Украины.

Сегодня в России более 600 церковных проектов помощи алкоголезависимым и их родственникам. Среди них — общества и братства трезвости, амбулаторные и консультационные программы, реабилитационные центры. Открыта бесплатная церковная информационно-справочная служба по вопросам преодоления алкогольной зависимости. По номеру 8−800−775−36−26 и на сайте protrezvenie.ru можно получить информацию о центрах реабилитации, обществах и группах трезвости на территории России, Белоруссии и Казахстана.

