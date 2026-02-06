Русская линия
Сводка новостей от 6 февраля 2026

Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал мировое сообщество оказать давление на власти Израиля
Глав Иерусалимского Патриархата указал на ограничение свободы вероисповедания на Святой Земле, гуманитарный кризис в Секторе Газа и рост нападений еврейских поселенцев на христиан…

Иерусалимский Патриарх ФеофилВ штаб-квартире Иерусалимского Патриархата Иерусалимский Патриарх Феофил III вместе с Советом Патриархов и глав Церквей Иерусалима провёл встречу с генеральными консулами и дипломатическим корпусом ряда стран, в ходе которой выразил серьезную обеспокоенность по поводу ограничений свободы вероисповедания на Святой Земле, гуманитарного кризиса в Секторе Газа и эскалации нападений еврейских поселенцев на Западном берегу, подчеркнув острую необходимость международного вмешательства и гуманитарной помощи, сообщает Raskolam.net со ссылкой на портал «Orthodox Times».

Патриарх Феофил III заявил о тяжёлых человеческих потерях по всей Святой Земле, сделав особый акцент на Газу, где разрушения и лишения продолжают сказываться на невинных жителях. Он напомнил о своем пастырском визите в Газу вместе с Патриархом Пьербаттистой Пиццабаллой и высоко оценил стойкое свидетельство христианских общин, которые продолжают служить и проявлять сострадание среди страданий. Его Блаженство также подчеркнул важность постоянного международного участия для поддержки восстановления и межконфессиональной ответственности.

«Церковь не может отворачиваться от человеческой боли, — заявил Патриарх Феофил. — Господь учит нас, что все, что мы делаем для наименьших из нас, мы делаем для Него. Эта истина руководит нашим присутствием и нашим долгом на этой земле». Далее глава Иерусалимского Патриархата рассказал об эскалации нападений еврейских поселенцев на Западном берегу, сославшись на нападения, затрагивающие христианские общины в Тайбе и Бирзеите, и выразив обеспокоенность по поводу расширения поселений вблизи Бейт-Сахура, одного из крупнейших оставшихся христианских городов на Западном берегу.

Патриарх Феофил также выразил серьёзную озабоченность по поводу ограничений свободы вероисповедания в Иерусалиме, включая лимиты, введённые во время празднования Благодатного огня и Страстной седмицы. Он подчеркнул, что доступ к святым местам является священным правом, укоренившимся в веках веры и статус-кво. Его Блаженство упомянул строгие ограничения на количество допускаемых верующих, нарушение традиционного участия скаутов и агрессивные действия полиции как неприемлемые нарушения свободы вероисповедания и человеческого достоинства.

Его Блаженство также подтвердил призыв Церкви к обеспечению гуманитарного доступа, чтобы дети с онкологическими заболеваниями из Газы могли добраться до больницы Аугуста Виктория в Иерусалиме для получения жизненно важной помощи. Кроме того, Патриарх Феофил отметил острую необходимость решения проблем с разрешениями, с которыми сталкиваются учителя и основной персонал, что нарушает процесс образования и лишает средств к существованию. «Наша миссия — исцеление, — сказал он. — Исцелять тела, исцелять души и оберегать достоинство, которое Бог даровал каждому человеку».

Напомним, известный американский журналист Такер Карлсон в своем новом докладе привлек внимание к сложному положению христиан на Святой Земле, утверждая, что их преследование усиливается в Израиле, финансируемом США, в то время как в соседней мусульманской Иордании христиане процветают и чувствуют себя в большей безопасности.

