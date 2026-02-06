Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. По достижении совершеннолетия Ксения вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании полковника. Но двадцати шести лет от роду Ксения осталась вдовой. Внезапная смерть мужа, не успевшего принести должного покаяния, изменила всю ее жизнь, и она решила подвигом юродства вымолить у Бога прощение прегрешений раба Божиего Андрея.

В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг — подвиг юродства Христа ради. Отныне она не имела постоянного места жительства. Днем она бродила по городу, в основном по Петербургской стороне, возле церкви ап. Матфия, а ночью уходила за город, в поле — и всю ночь молилась.

Своим великим смирением, подвигом духовной и телесной нищеты, любви к ближним и молитвою стяжала Ксения благодатный дар прозорливости. Так, она предсказала время кончины Императрицы Елисаветы Петровны и юного Императора Иоанна Антоновича. Этим своим даром она не раз помогала многим в деле жизненного устройства и душевного спасения.

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. Погребена была святая угодница Божия на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое время помогала строить церковь во имя иконы Смоленской Божией Матери. На ее могиле со временем была воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привлекающей многочисленных богомольцев.

24 января 1722 г. Царь Петр I издал знаменитый «Табель о рангах» (полное название «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был»). Главный принцип, которым руководствовался Государь, издавая закон, он сам сформулировал так: «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать». «Табель о рангах» определял порядок прохождения службы чиновниками, для чего устанавливалось 14 рангов по четырем видам: военные армейские, военные морские, штатские и придворные. «Табель о рангах» впоследствии дополнялся, но сохранял статус закона вплоть до 1917 г.

