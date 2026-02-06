5 февраля 2026 года в Никополе Днепропетровской области Украины сотрудники ТЦК задержали настоятеля Свято-Троицкого храма Криворожской епархии УПЦ протоиерея Александра Чернядьева, сообщает СПЖ.

Священника задержали прямо на территории храма. По словам очевидцев, он находился в подряснике и с крестом, когда к нему подошли представители ТЦК.

После задержания протоиерея Александра увезли в город Днепр. Официальных комментариев о причинах и дальнейших действиях в отношении священнослужителя пока нет.

В общине отмечают, что подобные случаи уже происходили ранее, однако задержание священника непосредственно в храме вызвало особое возмущение среди прихожан.

Верующие просят молитв за настоятеля и за общину, оставшуюся без своего священника.

Русская линия