Русская линия
Сводка новостей от 6 февраля 2026

На Украине похищен протоиерей Александр Чернядьев
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали настоятеля Троицкой церкви Никополя прямо из храма…

Протоиерей Александр Чернядьев5 февраля 2026 года в Никополе Днепропетровской области Украины сотрудники ТЦК задержали настоятеля Свято-Троицкого храма Криворожской епархии УПЦ протоиерея Александра Чернядьева, сообщает СПЖ.

Священника задержали прямо на территории храма. По словам очевидцев, он находился в подряснике и с крестом, когда к нему подошли представители ТЦК.

После задержания протоиерея Александра увезли в город Днепр. Официальных комментариев о причинах и дальнейших действиях в отношении священнослужителя пока нет.

В общине отмечают, что подобные случаи уже происходили ранее, однако задержание священника непосредственно в храме вызвало особое возмущение среди прихожан.

Верующие просят молитв за настоятеля и за общину, оставшуюся без своего священника.

