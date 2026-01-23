Русская линия
Сводка новостей от 23 января 2026

Оружие мира против сил тьмы
В Судже Курской области, которая не так давно была освобождена Российской армией, военные установили Поклонный крест23 января 2026 года русские воины с участием военного духовенства Русской Православной Церкви установили большой кованный Поклонный крест в многострадальной Судже Курской области — городе, который не так давно был освобождён Российской армией от украинских захватчиков.

«В праздничные дни Крещения Господня Суджа — город-символ стойкости, принявший на себя удар врага, — обрела свою главную опору. Ранним утром, когда небо ещё не успело заполниться гулом дронов, здесь был установлен поклонный Крест», — говорится в сообщении Телеграм-канала «Военный отдел Московского Патриархата».

В Отделе напомнили, что «Крест — это непобедимое знамя Христова воинства». «Он утверждает торжество Жизни над смертью и Правды над ложью. Его присутствие на Суджанской земле — это духовный вердикт: какие бы испытания ни приносил враг, ему никогда не одолеть сердце, которое принадлежит Богу».

«Каждый воин, проходящий мимо этой святыни, будет знать: Христос здесь. Он — в страдании, Он — в подвиге, Он — в самой битве за будущее России. Пусть это знамение Победы вдохновляет защитников и напоминает каждому, что последнее слово в истории остаётся не за теми, кто сеет смерть, а за Тем, Кто смерть победил», — отмечается в сообщение.

Русская линия

