Святитель Феофан Затворник родился в ночь с 10 на 11 января 1815 г. в семье сельского священника Василия Тимофеевича Говорова в селе Чернавка Елецкого уезда Орловской губернии. В 1837 г. окончил Орловскую Духовную Семинарию и поступил в Киевскую Духовную Академию.

Академическая и лаврская среда, а также собственное душевное настроение расположили Георгия к принятию монашества. 15 февраля 1841 г. он был пострижен с именем Феофана. В 1847 г. в составе Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим.

В 1855 г. св. Феофан в сане архимандрита преподает в СПбДА, затем становится ректором Олонецкой Духовной Семинарии. С 1856 г. архимандрит Феофан — настоятель посольской церкви в Константинополе, с 1857 г. — ректор СПбДА.

1 июня 1859 г. архимандрит Феофан рукоположен во епископа Тамбовского и Шацкого. Необыкновенной кротостью, редкой деликатностью и участливым вниманием к нуждам паствы запомнился он своим пасомым и приобрел всеобщую искреннюю любовь. При нем были открыты церковно-приходские училища, воскресные школы, женское епархиальное училище, начали выходить «Тамбовские епархиальные ведомости». С июля 1863 г. святитель пребывал на Владимирской кафедре, а в 1866 г. по прошению уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии.

После Пасхи 1872 г. владыка Феофан уходит в затвор. В это время он пишет литературно-богословские труды: истолкование Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей, пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Наиболее значительные труды святителя — «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие» (перевод), «Толкование апостольский посланий», «Начертание христианского нравоучения».

В день Богоявления 1894 г. святитель Феофан совершил Божественную литургию и мирно почил. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни. Канонизирован в 1988 г., как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями. Святитель Феофан считается покровителем российского Интернета.

Русская линия