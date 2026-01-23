Архиепископ Хельсинский Илия не нашёл ничего лучшего, как заявить, что его встреча с главой черногорских раскольников была случайной…

Глава Финляндской православной церкви Константинопольского Патриархата архиепископ Хельсинский Илия на своей странице в одной из соцсетей раскритиковал сообщения СМИ о его встрече с главой черногорских раскольников Бояном Бойовичем и не нашёл ничего лучшего, как заявив, что его фото с раскольником и сама встреча были случайностью, сообщает СПЖ.

По словам архиепископа, это была «мимолётная встреча в Риме с кем-то, одетым как епископ, который представился как выходец из Черногории». Он считает, что такая встреча и общая фотография, на которой он позирует вместе с Бойовичем, — не повод «раскручивать из этого целую историю».

«Пускай это послужит хрестоматийным примером того, как производится и бесстыдно распространяется дезинформация. Никаких переговоров не было. Никакой встречи не было. Произошёл односторонний двухминутный контакт — из тех, что случаются на любом крупном мероприятии, где люди пересекаются. Те, кто желает выстраивать замысловатые истории из случайных встреч, могут делать собственные выводы. Остальные из нас видят это таким, какое оно есть: анатомия лжи, выставленная напоказ», — написал представитель Фанара, перепостив публикацию СПЖ в Америке.

В свою очередь, главный редактор СПЖ в Америке Бен Диксон выразил удивление столь эмоциональной реакции финляндского Предстоятеля на обычную новостную публикацию.

«При всём должном уважении к владыке, изложение проверяемых фактов не является дезинформацией, — отметил Диксон. — Статья не приписывает участникам злонамеренных побуждений, но фиксирует обеспокоенность, выраженную некоторыми верующими в связи с тем, что двое иерархов, подчиненных Вселенскому Патриарху, встретились с этим раскольником в Риме».

По словам главного редактора, особую озабоченность у части паствы вызывает то обстоятельство, что у Константинопольского Патриархата существует история легитимизации раскольников вопреки предшествующим заявлениям об обратном.

«Казалось бы, естественной реакцией епископа было бы не проявление враждебности, а обращение к редакции с разъяснением: „Позвольте мне пояснить, что в действительности произошло“, — дабы информировать читателей и развеять обеспокоенность паствы, вызванную подобными фотографиями», — заключил Бен Диксон.

В то же время, черногорская пресса со ссылкой на пресс-службу «Черногорской церкви» уверяет, что встреча Бойовича и делегации Финляндской Церкви была официальной. «В ходе торжественной литургической церемонии, посвященной 148-й годовщине основания Национального института почетной гвардии королевских гробниц Пантеона, митрополит Борис вместе с делегацией Черногорской православной церкви встретился с экуменической делегацией из Финляндии, в состав которой вошли: Тапио Луома, архиепископ Туркуский и всей Финляндии Евангелическо-лютеранской церкви, и Илия Вальгрен, архиепископ Хельсинки и всей Финляндии, глава Финской православной церкви, действующей под юрисдикцией Вселенского патриархата», — говорится в заявлении.

Сложно поверить тем, кто уже не раз обманывал и менял своё отношение к церковным проблемам на 180 градусов. Фанар все последние годы только и делает, что демонстрирует своё лукавство и иезуитство по самым разным вопросам. А потому даже если представить, что произошедшая встреча была, действительно, «случайной», то в любом случае такая «случайность» является вполне закономерной в свете антиканонической церковной политики, которую проводит Константинопольский Патриархат.

Бросается в глаза, что Господь попустил Фанару такую «случайность» практически сразу после того, как митрополит Халкиндонский Эммануил (Адамакис), реагируя на заявление СВР, обрушился с бранью в адрес России и Русской Православной Церкви и заявил, что Константинопольский Патриархат не имеет никаких контактов с черногорскими раскольниками. Римская встреча его соратника с главой черногорских раскольников стала удивительной иллюстрацией слов владыки Эммануила, посланной самим Промыслом Божиим. Как говорят в таких случаях, «Бог шельму метит».

Русская линия