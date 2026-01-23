Председатель Синодального миссионерского отдела, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва в своём Телеграм-канале «Cogito ergo sum» обратил внимание читателей на ряд постов представителей российской общественности, которые бьют тревогу по поводу активного навязывания жителям исконно русских регионов халяльной продукции.

Владыка Савва опубликовал разъяснение авторов Телеграм-канала «Zlawyers. Русские юристы» по поводу того, почему православным христианам не стоит ни при каких обстоятельствах приобретать продукцию с маркировкой «халяль» и заявил, что согласен с их выводами:

«Разъясняем почему значок «Халяль» означает куда больше [чем подготовка пищевых продуктов по особым стандартам — прим. а.С.]:

1) В отличие от значка «постное», данный символ гарантирует передачу производителем части денежных средств в пользу исламских организаций. Фактически, это скрытый религиозный налог, зашитый в цену товара для всех, включая атеистов и православных. Мы предпочитаем не кормить чужие институции.

2) Часть халяльных продуктов (например, мясо) не может производиться немусульманином. Таким образом, как минимум в этой части, значок «Халяль» дискриминирует людей по религиозному признаку, не допуская их к производству продукта, что создает закрытый контур на рынке труда, куда вход чужакам запрещен. Поддерживать рублем такую сегрегацию — значит поощрять вытеснение представителей других религий из профессии.

Мы для себя решили данный вопрос очень просто: если на упаковке продукта есть значок «Халяль», значит, он продаётся для мусульман, а не для нас, поэтому нет смысла его приобретать, несмотря на любые потребительские качества. Также стараемся не принимать пищу в заведениях, где отсутствует свинина в меню. И подписчикам рекомендуем придерживаться такого же подхода".

Кроме того, архиепископ Савва обратил внимание, что массовое распространение в России продукции в маркировкой «халяль» — это крайне опасная, с политической точки зрения, вещь.

«Верно пишут братья-юристы, разобравшие также экономическую составляющую маркировки знаком «халяль» (https://t.me/zlawyers/3553), что речь идёт о политическом наступлении (https://t.me/zlawyers/3555). Уточню и добавлю — религиозно-политическом, цивилизационном наступлении, «знамени при захвате крепости» общественного пространства, — отметил архиепископ Савва.

Из экономических соображений этому потакают производители и продавцы. Про экспорт в исламские страны — лукавый аргумент: можно ведь продавать на экспорт так, чтобы шло только на экспорт, а в России и не духом?

Скажут: дескать, это религиозная необходимость. Отвечу, что как-то жили без этой необходимости, за исключением узкого сегмента продажи особым образом приготовленного мяса (да и то..). Прожили бы, уверен, и дальше.

Но дело даже не в прагматической или гипотетической оценке.

Дело, во-первых, в необходимости осознавать, что одной из первопричин плясок и расшаркиваний производителей является массовый завоз и формирование радикальных исламистов, требующих изменять наш уклад по своим стандартам.

Дело, во-вторых (и скорее — в первую очередь), в критериях определения нормы жизни, нормы нашего уклада. Хотят иные политики или общественники того или нет, эти критерии вынуждены быть в значительной мере оценочными. Отвечать на вопрос: соответствует то или иное явление русским православным основам существования нашего государства-цивилизации, объединившего русский народ с принявшими его ценностями народы, или нет. Злую роль играет здесь отрицание или игнорирование европейских (не «западных», а имперско-ромейских), хоть и переработанных в русские, истоков нашей цивилизации и проталкивание «ордынских».

На основании упомянутого оценочного критерия (когда-то писал, что и в отношении хиджабизации-никабизации — так же применим только он) и должны делаться правовые выводы, строиться право государства.

Предваряя возражение об универсальных принципах права: как будто когда-то и где-то было иначе. В правовую форму облекается то, что соответствует национальным интересам, национальному духу, национальному правосознанию".

Русская линия