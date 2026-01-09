Священный Синод Кипрской Православной Церкви на очередном заседании 8 января 2026 года рассмотрел дело бывшего митрополита Пафосского Тихика и чётко определил условия, при которых могут быть сняты церковные прещения, наложенные на низложенного архиерея. Эти условия требуют от него «конкретных и ощутимых действий, касающихся его отношения к Церкви и священным канонам, а также его поведения в отношении церковного тела». Основная цель Синода — «восстановление канонического порядка, сохранение единства Церкви и прекращение действий, вызывающих волнения и соблазн среди верующих», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «OrthodoxTimes».

Заседание Священного Синода, на котором вопрос митрополита Тихика был рассмотрен углубленно, состоялось под председательством Архиепископа Кипрского Георгия. Это рассмотрение последовало за единогласным утверждением Священным и Священным Синодом Константинопольского Патриархата решения Синода Кипрской Церкви, принятого на его заседании 23 мая 2025 года.

В ходе заседания Священный Синод принял во внимание отказ митрополита Тихика выполнять условия, установленные ранее, а также соответствующие увещевания Священного Синода Константинопольского Патриархата. Особое внимание было уделено его неприемлемым, с точки зрения церковных установлений, действиям по обращению в гражданские суды, что осуждается священными канонами. Также были рассмотрены волнения, которые он вызывал среди верующих своими заявлениями и через небольшую группу «ревнителей». Синод отметил его попытку создать разногласия среди своих членов, по-разному обращаясь к тем, кто поддерживал его, и к тем, кто поддерживал его низложение.

В результате Синод постановил, что для снятия церковного взыскания от митрополита Тихика требуется выполнение следующих условий:

–предоставление конкретного исповедания веры, запрошенного Священным Синодом;

— отзыв его юридической апелляции или намерения подать апелляцию в гражданские суды;

— осуждение апотейхизма (отделения от Церкви);

— принятие новых обязанностей в рамках Священной Архиепископии Кипра, возложенных Архиепископом Кипрским;

— прекращение действий, вызывающих беспорядки и соблазн внутри Церкви.

До исполнения всех этих условий в отношении владыки Тихика будет действовать запрет на служение.

Русская линия