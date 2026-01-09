Андрей Плутницкий: «Пусть Господь укрепит всех нас, чтобы мы еще больше могли служить людям и нашей любимой Родине»

7 января 2026 года, в праздник Рождества Христова, заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий посетил церковную больницу Святителя Алексия, где поздравил пациентов и передал им подарки. Вместе с замминистра, который является также членом Попечительского Совета больницы Святителя Алексия, пациентов поздравляли заместитель председателя Попечительского Совета больницы протоиерей Сергий Кляев и главный врач Алексей Заров, сообщает Диакония.Ru.

«Очень рад сегодня передать поздравления от министра здравоохранения России Михаила Мурашко всем пациентам и сотрудникам больницы Святителя Алексия. Рождественское время наполнено тихой радостью и надеждой, которыми хочется делиться. Помогая другим, мы помогаем себе — это вносит огромный вклад в развитие духовно-нравственных ценностей нашей страны. Пусть Господь укрепит всех нас, чтобы мы еще больше могли служить людям и нашей любимой Родине», — сказал Андрей Плутницкий.

«Для наших пациентов такое внимание в великий праздник особенно дорого и важно. Мы всегда дорожим возможностью их поздравить и передать благословение Святейшего Патриарха Кирилла, Председателя Попечительского Совета нашей больницы. В этот раз радость от рожденного Спасителя мы разделяем вместе с дорогим другом нашей больницы Андреем Плутницким», — отметил главный врач больницы Алексей Заров.

Центральная клиническая больница Святителя Алексия — медицинское учреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. Больница находится в Москве. Открыты филиалы в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области. Работает лицензированный Учебный центр по подготовке младших медсестер по уходу за больными.

Русская линия