Священномученик Тихон (в миру Василий Варсонофьевич Никаноров) родился 30 января 1855 г. в семье псаломщика в селе Кирюга Новгородской губернии. Уже в детстве проявилась его склонность к созерцательной, уединенной, молитвенной жизни. Образование он получил в Новгородской Духовной семинарии, а в 1881 г. поступил в С.- Петербургскую Духовную Академию. В 1884 г. он назначается на должность инспектора Новгородской Духовной семинарии, вскоре принимает монашество с именем Тихон и становится иеромонахом. 6 декабря 1888 г. ему было пожаловано игуменство, а с 25 декабря 1890 г. игумен Тихон становится ректором Новгородской Духовной семинарии с возведением в сан архимандрита и поручением настоятельства.

2 февраля 1892 г. архимандрит Тихон Высочайшим указом хиротонисан во епископа Можайскго, викария Московской епархии. 20 августа 1899 г. владыка Тихон был назначен епископом Полоцким и Витебским, 4 июня 1902 г. — Пензенским и Саранским. В 1907 г. он настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой. 23 июня 1912 г. владыка Тихон был назначен епископом Калужским и Боровским. Калужскую епархию он возглавлял менее года. 13 мая 1913 г. последовал его перевод в Воронеж с возведением в сан архиепископа.

Архиепископу Тихону выпало в последний раз встречать прибывшего в Воронеж 6 декабря 1914 г. Императора. Будущие Царственные Мученики — Государь Император Николай II, его супруга Императрица Александра Федоровна, Великие Княжны Ольга и Татиана посетили Митрофанов монастырь, где с благоговением молились Воронежскому святителю Митрофану. Архиепископ Тихон также вел подготовительные работы к прославлению святителя Антония (Смирницкого). Он благословил собирать сведения о многочисленных чудесах, которые происходили у гробницы Воронежского иерарха. В 1914 г. в присутствии архиепископа Тихона был вскрыт склеп, и владыка свидетельствовал о чудесном нетлении мощей святителя Антония.

Священномученику Тихону пришлось одному из первых столкнуться с гонениями новой власти на Церковь. 8 июня 1917 г. архипастырь «за неподчинение власти» был арестован и в сопровождении солдат отправлен в Петроград, однако вскоре отпущен. В 1917—1918 гг. архиепископ Тихон участвовал в работе Поместного Собора Русской Православной Церкви и избрании святого Патриарха Тихона. В октябре 1919 г., когда Воронеж был занят Белой армией, архиепископ Тихон служил многочисленные панихиды по жертвам большевистского террора. Возможностью покинуть Воронеж вместе с армией и уйти на юг, а затем за границу будущий священномученик не воспользовался. Он остался в Митрофановом монастыре, чтобы разделить участь своей паствы.

На третий день Рождества Христова, 27 декабря 1919 г. по старому стилю, во время совершения богослужения архиепископ Тихон был повешен на Царских вратах Благовещенского собора, в склепе которого он и был погребен. На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. архиепископ Тихон был причислен к лику новомучеников.

