В рамках торжеств представители Русской Православной Церкви поздравили главу Иерусалимского Патриарха с праздником…

8 января 2026 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), настоятельница Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме игумения Екатерина (Чернышева), клирики Миссии иеромонах Филофей (Артюшин), иеромонах Петр (Бородулин) и диакон Макарий Петухов приняли участие в традиционном приёме, который ежегодно устраивается в честь праздника Рождества Христова в Большом тронном зале Иерусалимской Патриархии, сообщает официальный сайт Русской Духовной Миссии.

Прием возглавил Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил, который сердечно поприветствовал всех собравшихся и поздравил с праздником Рождества Христова.

На приёме также присутствовали архиереи и клирики Иерусалимской Православной Церкви, представители Генерального консульства Греции в Иерусалиме, представители местных властей, сотрудники Миссии, сестры Горненской обители, представители русско-, греко- и арабоязычных православных общин Иерусалима, паломники из России.

Блаженнейшего Патриарха Феофила и гостей приема приветствовал рождественскими песнопениями хор выпускников Сретенской духовной семинарии.

Архимандрит Вассиан поздравил Блаженнейшего Патриарха Феофила с праздником Рождества Христова и передал Его Блаженству поздравительные адреса Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония.

Затем сотрудники Русской духовной миссии преподнесли Его Блаженству цветы и рождественские подарки.

