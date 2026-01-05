Александр Усик вновь продемонстрировал, кто он есть на самом деле

Украинский боксёр Александр Усик, который после 2022 года фактически предал УПЦ и перешёл на сторону её гонителей, публично выразил поддержку главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, который активно гнал Церковь. Этот шаг был предпринят боксёром на фоне активно циркулировавших в информационном пространстве Украины слухов о возможных кадровых изменениях в руководстве СБУ, что вскоре и подтвердилось.

Как сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на OBOZ.UA, чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал совместную фотографию с гонителем Малюком на своей странице в одной из соцсетей. Подпись к снимку была лаконичной: «Мы за Малюка».

Публикация Усика ещё раз продемонстрировал, кто он есть на самом деле. Служба безопасности Украины сыграла ключевую роль в запрете Украинской Православной Церкви. Именно работа подручных Малюка по «разоблачению коллаборантов» в УПЦ стала фундаментом для принятия украинским парламентом закона № 8371.

Русская линия