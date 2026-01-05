В этот день, 23 декабря (5 января) 1877 г. русские войска освободили Софию, столицу Болгарии, от турецкого владычества. В конце ноября 1877 г. победа Русской армии в битве под Плевной положила начало освобождению Болгарии. Месяц спустя, жестокой зимой 1878 года русские войска под командованием генерала Иосифа Владимировича Гурко совершили трудный переход через покрытые снегом Балканские горы. Позднее этот поход Русской армии историки сравнивали с походами Ганнибала и Суворова, при этом некоторые добавляли, что Ганнибалу было легче, ибо он не имел артиллерии.

В ходе кровопролитных боев с турецкими частями Шукри-паши русские войска освободили Софию. 4 января кубанские казаки из сотни есаула Тищенко сбросили с управы турецкое знамя. 5 января вся София была занята, а остававшиеся там турецкие войска поспешно отступили на юг. Как пишут историки, русские войска были встречены местным населением еще на подступах к городу с музыкой и цветами. Князь Александр Дондуков-Корсуков докладывал Императору Александру II: «Трогательны неподдельные чувства болгар к России, русским войскам».

А генерал Гурко отмечал в приказе по войскам: «Взятием Софии завершился блестящий период нынешней войны — переход через Балканы, в котором не знаешь чему больше удивляться: храбрости ли, геройству ли вашему в сражениях с неприятелем или выдержке и терпению, с которым вы переносили тяжкие невзгоды в борьбе с горами, стужей и глубоким снегом. Пройдут годы, и наши потомки, которые посетят эти суровые горы, торжественно и с гордостью скажут: здесь прошло русское войско, воскресившее славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей».

Тогда горожане решили, что этот январский день станет ежегодным народным праздником. С годами решение забылось, однако в 2005 году софийская мэрия решила возродить былую традицию в связи со 125-летним юбилеем освобождения Болгарии от османского ига.

Русская линия