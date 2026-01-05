По предварительным данным, в результате атаки украинской армии погибли 24 и пострадали более 50 человек…

1 января 2026 года епископ Скадовский и Алешкинский Филарет посетил Скадовскую центральную районную больницу, где навестил пострадавших в результате атаки в селе Хорлы Херсонской области. Епископ Филарет пообщался с главным врачом больницы, а также передал подарки для медиков и пострадавших, сообщает Диакония.Ru.

Атака беспилотниками на жителей села Хорлы Херсонской области произошла в ночь на 1 января. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Соболезнования в связи с гибелью людей в результате атаки в Хорлах Херсонской области выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«С глубокой болью в сердце узнал о трагических событиях, произошедших в поселке Хорлы Херсонской области, где в результате целенаправленной атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу погибли и пострадали многие мирные жители, — говорится в Патриаршем послании властям региона.

Поражает особая жестокость и цинизм, с которым был совершен данный террористический акт: атака была совершена после предварительной разведки и в праздничное время, когда в зданиях находилось большое количество мирных людей.

Подобные действия не могут иметь ни оправдания, ни разумного объяснения, и являются тяжким преступлением против человеческой жизни, попранием нравственных основ, на которых зиждется человеческое общество".

«Сейчас от нас важна прежде всего духовная поддержка тем, кто пострадал в эту ночь, люди подавлены. И мы, и волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии находимся рядом и готовы оказать любую помощь. Сегодня мы привезли в больницу Скадовска для медиков и тех, кто пострадал, подарки, чтобы поддержать их», — рассказал епископ Филарет.

Пострадавшие от атаки были доставлены в три лечебных учреждения Херсонской области: в Скадовске, Каланчаке, Чаплынке. В Каланчакской и Чаплынской больницах пострадавшим была оказана помощь, и их отпустили домой. По последним данным, в больнице Скадовска находятся 6 пострадавших.

В настоящее время в центре помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске трудятся 9 человек. С самого утра координатор центра помощи находится на связи с главным врачом больницы.

По состоянию на 14.00 1 января ещё 4 человека доставили в одну из больниц Симферополя. Священники Симферопольской епархии готовы оказать любую помощь пострадавшим и их близким, отметил руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Димитрий Кротков.

Пострадавшие и семьи погибших также могут обратиться за любой помощью по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8−800−70−70−222.

Также обратиться за помощью можно и в центр адресной помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске. Телефон центра: +7 990 195 43 05. По вопросам духовной поддержки можно обратиться по телефону: +7 990 017 45 47 (протоиерей Николай Калиниченко).

