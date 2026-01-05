3 января 2026 года было опубликовано заявление генерального секретаря Всемирного совета церквей пастора профессора д-ра Джерри Пиллэя, посвященное событиям в Венесуэле. Служба коммуникации ОВЦС заявила в связи с этим, что Русская Православная Церковь разделяет позицию генерального секретаря ВСЦ.

В документе говорится:

«Атаки, проведенные Соединенными Штатами Америки в Венесуэле, а также захват и задержание президента Мадуро и его жены являются поразительно вопиющими нарушениями международного права. Эти действия создают опасный прецедент и подают пример тем, кто хотел бы отбросить любые ограничения, касающиеся использования военной агрессии и грубой силы для достижения политических целей.

Всемирный совет церквей призывает к немедленному прекращению подобных атак, уважению принципов международного права и суверенитета государств, а также к разрешению споров посредством диалога и дипломатии, а не вооруженного насилия. ВСЦ призывает ООН и Организацию американских государств путем принятия незамедлительных мер добиться того, чтобы все их члены с уважением относились к соответствующим уставам и конвенциям. В это опасное и нестабильное время миру нужны мудрые и мужественные лидеры, ратующие за мир, а не рост числа конфликтов и нормализация международного беззакония, что грозит еще более глубоким погружением в хаос. Молимся о том, чтобы мудрость и мир восторжествовали в этой ситуации, а также в других регионах мира.

«Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33:15)".

Русская линия