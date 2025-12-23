Верующие города на Неве с прискорбием сообщают, что место, где должен быть восстановлен величественный храм, продолжает оставаться в запустении…

Будет ли возрождён храм святителя Митрофана Воронежского на Митрофаниевском кладбище в Санкт-Петербурге?

В июле 2017 года «Русская линия» сообщала об открытии на Митрофаниевском кладбище Северной столицы памятного знака вице-адмиралу Василию Головнину, который был похоронен здесь в 1831 году. Тогда же стало известно, что по инициативе Санкт-Петербургской митрополии на кладбище начались работы по восстановлению великолепного храма во имя святителя Митрофана Воронежского, уничтоженного большевиками в 1929 году.

С тех пор прошло уже 8 лет, но судя по всему, никаких строительных работ так и не началось. В редакцию «Русской линии» на днях пришло письмо от А.С. Дорофеева, который с прискорбием сообщает, что памятник адмиралу Василию Головнину практически полностью зарос травой, а на площадке, где планировались работы по восстановлению храма, никаких признаков таковых нет и в помине.

«Отчётливо видны деревья и неухоженная пустая площадка. На видео, снятом телеканалом „Санкт-Петербург“, виден и стол с макетом храма Святителя Митрофана Воронежского, который планировалось восстановить на месте снесённого при советской власти. Сегодня всё заставлено контейнерами, под которыми покоятся не только останки семьи знаменитого мореплавателя, но и братская могила железнодорожников, живших в стоявших неподалёку от Балтийского вокзала теплушках во время блокады Ленинграда и там же умиравших. Среди них — прадед моей супруги, служивший машинистом на этой дороге ещё в царские времена», — написал А.С. Дорофеев.

С чем связано такая плачевная ситуация в вопросе возрождения храма, нам неизвестно. Вполне возможно проблема кроется в недостатке средств. Во всяком случае, на странице прихода храма святителя Митрофана Воронежского в соцсети «ВКонтакте» в марте 2025 года было опубликовано объявление следующего содержания:

Дорогие братья и сестры!

Обращаемся к Вам за помощью!

В настоящее время необходимо проведение археологических работ на территории храма святителя Митрофана Воронежского. Без этого этапа невозможно начать работу по созданию проекта храма, по которому в дальнейшем будут производиться строительные работы.

У нашего прихода нет возможности самостоятельно оплатить работы по археологии. Поэтому мы просим Вас об оказании добровольной и посильной помощи нашему храму.

Все, кто имеет желание и возможность быть сопричастным этому благому делу, могут пересылать пожертвования на воссоздание нашего храма и часовенки блаженного странника Александра по указанным реквизитам или по QR-коду, приложенному к данной записи.

❗С пометкой «Пожертвование на уставную деятельность»

❗НДС не облагается.

Записки с именами для поминовения о здравии/об упокоении можно присылать на почту mitrofan. spb@yandex.ru

С любовью и молитвами о Вас,

Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского иерей Иоанн Бузин.

«Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает во век» (Сир. 40:17)

РЕКВИЗИТЫ

Получатель:

ПМРО Приход храма святителя Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище г. Санкт-Петербурга

198 095, г Санкт-Петербург, ш Митрофаньевское, д. 4−6-8, литера А

ОГРН: 1 117 800 011 273

ИНН: 7 839 290 159

КПП: 783 901 001

Счет получателя: 40 703 810 3 9055 120

Банк получателя: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Кор.счет: 30 101 810 900 000 002 048

БИК: 44 030 790

ИНН банка 7 831 000 027

КПП банка 780 601 001

Русская линия