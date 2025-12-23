Будет ли возрождён храм святителя Митрофана Воронежского на Митрофаниевском кладбище в Санкт-Петербурге?
Верующие города на Неве с прискорбием сообщают, что место, где должен быть восстановлен величественный храм, продолжает оставаться в запустении…
В июле 2017 года «Русская линия» сообщала об открытии на Митрофаниевском кладбище Северной столицы памятного знака вице-адмиралу Василию Головнину, который был похоронен здесь в 1831 году. Тогда же стало известно, что по инициативе Санкт-Петербургской митрополии на кладбище начались работы по восстановлению великолепного храма во имя святителя Митрофана Воронежского, уничтоженного большевиками в 1929 году.
С тех пор прошло уже 8 лет, но судя по всему, никаких строительных работ так и не началось. В редакцию «Русской линии» на днях пришло письмо от А.С. Дорофеева, который с прискорбием сообщает, что памятник адмиралу Василию Головнину практически полностью зарос травой, а на площадке, где планировались работы по восстановлению храма, никаких признаков таковых нет и в помине.
«Отчётливо видны деревья и неухоженная пустая площадка. На видео, снятом телеканалом „Санкт-Петербург“, виден и стол с макетом храма Святителя Митрофана Воронежского, который планировалось восстановить на месте снесённого при советской власти. Сегодня всё заставлено контейнерами, под которыми покоятся не только останки семьи знаменитого мореплавателя, но и братская могила железнодорожников, живших в стоявших неподалёку от Балтийского вокзала теплушках во время блокады Ленинграда и там же умиравших. Среди них — прадед моей супруги, служивший машинистом на этой дороге ещё в царские времена», — написал А.С. Дорофеев.
В настоящее время необходимо проведение археологических работ на территории храма святителя Митрофана Воронежского. Без этого этапа невозможно начать работу по созданию проекта храма, по которому в дальнейшем будут производиться строительные работы.
У нашего прихода нет возможности самостоятельно оплатить работы по археологии. Поэтому мы просим Вас об оказании добровольной и посильной помощи нашему храму.
Все, кто имеет желание и возможность быть сопричастным этому благому делу, могут пересылать пожертвования на воссоздание нашего храма и часовенки блаженного странника Александра по указанным реквизитам или по QR-коду, приложенному к данной записи.
❗С пометкой «Пожертвование на уставную деятельность»
❗НДС не облагается.
Записки с именами для поминовения о здравии/об упокоении можно присылать на почту mitrofan. spb@yandex.ru
С любовью и молитвами о Вас,
Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского иерей Иоанн Бузин.
«Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает во век» (Сир. 40:17)
РЕКВИЗИТЫ
Получатель:
ПМРО Приход храма святителя Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище г. Санкт-Петербурга
198 095, г Санкт-Петербург, ш Митрофаньевское, д. 4−6-8, литера А
