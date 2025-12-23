Русская линия
Сводка новостей от 23 декабря 2025

Фанар официально анонсировал визит Болгарского Патриарха Даниила
В заявлении Константинопольского Патриархата указывается, что Болгарский Предстоятель совместно с Патриархом Варфоломеем совершит Божественную литургию…

Константинопольский Патриарх Варфоломей и Болгарский Патриарх Даниил22 декабря 2025 года Константинопольский Патриархат опубликовал официальное заявление о первом мирном визите Болгарского Патриарха Даниила на Фанар, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В заявлении «с радостью указывается», что Патриарх Софийский и всей Болгарии прибудет в Стамбул на Рождество, в четверг, 25 декабря, «для совершения своего официального мирного визита».

Во второй половине того же дня, примерно в 17:00, Патриарх Даниил возглавит благодарственный молебен в Патриаршей церкви, после чего будет официально принят в Тронном зале Патриархом Варфоломеем и иерархами Константинопольского Патриархата.

На следующий день, в пятницу, 26 декабря, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, Патриарх Варфоломей возглавит праздничную Божественную литургию, «совершая её совместно с Блаженнейшим Патриархом Болгарским» и при участии иерархов обеих Церквей.

После окончания Литургии состоится «обмен официальными посланиями между двумя Предстоятелями», что «подчеркнёт праздничный и мирный характер визита».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В очередном приступе русофобии
Глава украинского режима Владимир Зеленский поручил Верховной Раде пересмотреть календарь из-за «плохих совпадений» и дней трагедий...

Фанар официально анонсировал визит Болгарского Патриарха Даниила
В заявлении Константинопольского Патриархата указывается, что Болгарский Предстоятель совместно с Патриархом Варфоломеем совершит Божественную литургию...

В России вынесен первый штраф за склонение к аборту
Попытка нерадивого мужчины предложить забеременевшей от него женщине деньги на убийство ребёнка привела его в суд...

В 2026 году власти Новгородской области увеличат региональную выплату на первенца до 350 тысяч рублей
С учётом федерального материнского капитала молодая семья в регионе сможет получать при рождении первого ребёнка более 1 миллиона рублей...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святителя Иоасафа Белгородского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика