22 декабря 2025 года Константинопольский Патриархат опубликовал официальное заявление о первом мирном визите Болгарского Патриарха Даниила на Фанар, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В заявлении «с радостью указывается», что Патриарх Софийский и всей Болгарии прибудет в Стамбул на Рождество, в четверг, 25 декабря, «для совершения своего официального мирного визита».

Во второй половине того же дня, примерно в 17:00, Патриарх Даниил возглавит благодарственный молебен в Патриаршей церкви, после чего будет официально принят в Тронном зале Патриархом Варфоломеем и иерархами Константинопольского Патриархата.

На следующий день, в пятницу, 26 декабря, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, Патриарх Варфоломей возглавит праздничную Божественную литургию, «совершая её совместно с Блаженнейшим Патриархом Болгарским» и при участии иерархов обеих Церквей.

После окончания Литургии состоится «обмен официальными посланиями между двумя Предстоятелями», что «подчеркнёт праздничный и мирный характер визита».

